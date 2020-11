Twórcy oryginalnej malinki postanowili stworzyć kompletny komputer osobisty wbudowany w klawiaturę. Urządzenie działa na bazie Raspberry Pi 4. Całość kosztuje 70 dolarów, równowartość około 272 zł.

Zdjęcie Raspberry Pi 400 /materiały prasowe

Raspberry Pi 4 trafiło do sprzedaży w czerwcu tego roku. Najnowsza wersja malinki posiada na pokładzie procesor Broadcom z taktowaniem 1,5 GHz oraz wsparciem dla kodeka H.265. Do tego wszystkiego można dorzucić dwa porty micro-HDMI, 4 GB pamięci RAM oraz wsparcie dla przesyłania wideo 4K w 60 klatkach na sekundę. Oznacza to, że wydajnością Raspberry Pi zapewnia wrażenia nie do odróżnienia od starszych komputerów PC.

Nic zatem dziwnego, że twórcy postanowili stworzyć na jego bazie kompletny komputer osobisty, który podobnie jak niektóre urządzenia minionej epoki, został wbudowany bezpośrednio w klawiaturę. Tak powstał Raspberry Pi 400 - niewielki PC za 70 dolarów.

Urządzenie jest dostępne w formie samodzielnego komputera, lub całego zestawu. W skład tego drugiego wchodzi dodatkowo dedykowana myszka Raspberry na port USB, zasilacz, złącze micro HDMI, karta SD z preinstalowanym systemem operacyjnym Raspberr Pi OS, a nawet oficjalny podręcznik użytkowania.

Zdjęcie Rozbudowany zestaw za 100 dolarów / materiały prasowe

Oczywiście cena wynoszącą 70 dolarów dotyczy tylko pierwszego wariantu. Kupując pełen zestaw należy nastawić się na wydatek rzędu 100 dolarów.

Początkowo urządzenie będzie dostępne jedynie na terenie Wielkiej Brytanii, USA i Francji . Docelowo jednak sprzedaż planowana jest na całym świecie w pierwszych miesiącach 2021 roku.