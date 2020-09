Procesor Intel Core jedenastej generacji i grafika Iris Xe - początek nowej ery komputerów

​Intel wprowadza procesory Intel Core jedenastej generacji z grafiką Intel Iris Xe - firma twierdzi, że to nowe rozdanie w jego historii. Według giganta nowości to najlepsze na świecie procesory do ultrabooków, które w porównaniu do konkurencyjnych produktów umożliwiają 2,7-krotne przyspieszenie tworzenia treści, przyspieszają pracę oprogramowania użytkowego o ponad 20 proc oraz ponad 2-krotnie zwiększają prędkość streamowania podczas grania.

Intel Core jedenastej generacji

Firmy takie jak Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung, wprowadzą na rynek ponad 150 modeli urządzeń opartych na procesorach Intel Core jedenastej generacji.

Procesory Intel Core jedenastej generacji, wykonane w procesie technologicznym SuperFin, optymalizują zużycie energii przy zapewnieniu największej wydajności i szybkości reakcji oraz znacznie wyższych częstotliwościach taktowania w porównaniu do poprzednich generacji

Urządzenia oznaczone logo Intel Evo, oparte na procesorach Intel Core jedenastej generacji, są weryfikowane, aby mieć pewność, że zapewnią najlepsze warunki do efektywnej pracy([1]). Przewiduje się, że w tym roku będzie dostępnych ponad 20 zweryfikowanych modeli urządzeń.

"Procesory Intel Core jedenastej generacji z grafiką Intel Iris Xe stanowią ważny krok na przód pod względem wydajności w rzeczywistych warunkach użytkowania oraz są najlepszymi procesorami do laptopów, jakie wyprodukowaliśmy" - powiedział Gregory Bryant, wiceprezes i dyrektor generalny działu Client Computing Group firmy Intel. "

Wprowadzenie marki Intel Evo

Nowa marka platformy Intel Evo ma na celu wyróżnienie najlepszych laptopów projektowanych do efektywnej pracy w każdym miejscu.

Wyjątkowe metody badań i pomiarów firmy Intel umożliwiają weryfikowanie parametrów pod kątem spójnej wydajności i czasu pracy przy zasilaniu bateryjnym. Dzięki temu uzyskane wyniki testów odzwierciedlają rzeczywiste zachowanie się laptopa podczas codziennego użytkowania. Prawo do oznaczenia logo Intel Evo uzyskują tylko te komputery, które spójnie spełniają lub przewyższają wymagania określone przez kluczowe wskaźniki doświadczenia KEI oraz specyfikację.

Kluczowe wskaźniki doświadczenia są wymaganiami minimalnymi i obejmują:

· spójny czas reakcji podczas pracy bateryjnej,

· wybudzenie systemu z trybu uśpienia w czasie krótszym niż 1 sekunda,

· przynajmniej 9 godzin pracy przy zasilaniu bateryjnym w warunkach rzeczywistych, w przypadku systemów z wyświetlaczem FHD,

· szybkie ładowanie, umożliwiające naładowanie akumulatora w stopniu wystarczającym na nawet 4 godziny w ciągu niecałych 30 minut, w przypadku systemów z wyświetlaczem FHD.

Laptopy z logo Intel Evo są też wyposażone w interfejsy przewodowe i bezprzewodowe, uniwersalny port Thunderbolt 4 oraz rozwiązanie Intel® Wi-Fi 6 (Gig+), system audio, kamerę internetową oraz wyświetlacz klasy premium.

ASUS ZenBook S

Procesory Intel Core jedenastej generacji z grafiką Intel Iris Xe

Nowe procesory są one najambitniejszym systemem SoC firmy Intel, zapewniającym większy niż oczekuje się od kolejnej generacji układów, wzrost wydajność i komfortu użytkowania laptopów z serii U podczas pracy z oprogramowaniem użytkowym, tworzenia treści, gier, rozrywki i współpracy. Najlepsze ultrabooki, wyposażone w zoptymalizowany procesor, procesor graficzny, przyspieszanie sztucznej inteligencji czy optymalizację oprogramowania, umożliwiają korzystanie z szerokiej gamy zintegrowanych funkcji, które zapewniają maksymalną wydajność przy najpopularniejszych zastosowaniach:

Procesory jedenastej generacji są najlepsze do zastosowań związanych ze współpracą, ponieważ zapewniają indywidualne doświadczenia wzbogacane przez SI, w tym podwyższoną jakość dźwięku dzięki redukcji szumów tła realizowanej przez technologię Intel GNA (Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0), rozmycie tła i podwyższanie rozdzielczości wideo przyspieszane przez SI, a także najnowszy dekoder wideo i zintegrowane rozwiązanie Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) - najlepszą technologię Wi-Fi do wideokonferencji.

Przyspieszenie pracy oprogramowania użytkowego o ponad 20% w porównaniu do konkurencyjnych produktów, przy wykonywaniu zadań odzwierciedlających rzeczywiste, codzienne użytkowanie laptopów. Zintegrowany interfejs Thunderbolt 4 pozwala też na korzystanie z maksymalnie czterech portów do podłączania jednym kablem różnorodnych urządzeń peryferyjnych, zewnętrznych monitorów, pamięci masowej, a także do szybkiego ładowania.

Nwet 2,7x szybsze edytowanie zdjęć w warunkach rzeczywistych i nawet 2x szybsze edytowanie wideo w warunkach rzeczywistych w porównaniu do konkurencyjnych produktów, a ponadto obsługa wyświetlaczy 8K HDR oraz obsługa nawet czterech wyświetlaczy 4K HDR jednocześnie.

Procesory Intel Core jedenastej generacji Intel Core są pierwszymi w branży, które zapewniają sprzętową obsługę formatu Dolby Vision, dostarczając bardziej realistycznych wrażeń wzrokowych podczas wyświetlania treści przy poborze mocy zmniejszonym o 20% w porównaniu do poprzedniej generacji, co przekłada się na wydłużenie streamingu wideo o ponad godzinę podczas pracy bateryjnej.

Dwukrotnie większa wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji, pozwala grać w popularne gry, takie jak Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2, przy rozdzielczości 1080p korzystając po raz pierwszy ze zintegrowanej grafiki firmy Intel. Dzięki możliwości grania z jednoczesny streamowaniem, dwykrotnie szybszym niż w przypadku konkurencyjnych produktów, przebieg rozgrywek można łatwo prezentować znajomym. Wszystko to jest możliwe przy użyciu smukłego i lekkiego laptopa ze zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe.