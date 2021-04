Procesor Apple M2 trafia do produkcji

Apple oficjalnie rozpoczęło masową produkcję swojego nowego procesora. Pojawi się on w przyszłych MacBookach Pro.

Według najnowszych informacji Apple miało rozpocząć produkcję nowej generacji swojego procesora - układu M2. Czip ten znajdzie zastosowanie w nadchodzących MacBookach Pro i będzie mógł pochwalić się wydajnością większą od swojego poprzednika. Raport Nikkei Asian wskazuje na to, że produkcja rozpoczęła się na początku kwietnia bieżącego roku. Oprócz nowych MacBooków Pro, procesor Apple M2 trafi także do komputerów iMac.

Co wiadomo o nowym procesorze? Między innymi to, iż po raz kolejny będzie to zintegrowana jednostka zawierająca w sobie także procesor graficzny oraz specjalny koprocesor do sztucznej inteligencji. Bardzo możliwe, że amerykańska firma będzie stosowała swój układ także poza komputerami Mac oraz tabletami iPad. Nie wiadomo jednak, do jakich sprzętów miałby on trafić.

Apple M2 będzie korzystał z 5-nanometrowego procesu technologicznego przy wykorzystaniu technologii dostarczanej przez tajwańską firmę TSMC. W przyszłości Apple będzie chciało przerzucić się na niższy, 3-nanometrowy proces. Stanie się to jednak nie wcześniej niż w drugiej połowie 2022 roku.

