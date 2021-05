Prezes IBM: Problemy z półprzewodnikami potrwają lata

W wywiadzie dla serwisu BBC, prezes IBM Jim Whitehurst ostrzegł, iż niedobór układów może potrwać jeszcze kilka lat. Czy pozostaje nam jeszcze jakaś nadzieja?

W wywiadzie dla serwisu BBC, prezes IBM oficjalnie przyznał, iż niedobór półprzewodników może potrwać kilka lat dłużej. Cytat nawiązuje do podobnego twierdzenia, które pojawiło się między innymi ze strony firmy NVIDIA czy Intel. Obie amerykańskie marki również czarno widzą przyszłość rynku półprzewodników, który został wręcz zdemolowany popytem oraz pandemią koronawirusa.

Nawet przy wzroście szczepień oraz powrocie do względnej "normalności", sytuacja w branży półprzewodników ma pozostać kiepska przez co najmniej kilka lat. Już teraz amerykańskie firmy inwestują w nowe fabryki, które pozwolą im zwiększyć moce przerobowe - jednak zanim to się stanie minie dużo czasu.

Głównym powodem problemów z półprzewodnikami są przerwane łańcuchy dostaw. Przychody wspomnianego segmentu w pierwszym kwartale 2021 roku są o niemalże 18 proc. większe niż w przypadku tego samego okresu w 2020 roku. To tylko pokazuje, z jak dużym popytem mamy do czynienia.

Największym motorem popytu są półprzewodniki w systemach komputerowych. Zaraz za nimi znalazły się smartfony.

