Premiera VivoBooków S14 (S433) i S15 (S533)

Na polskim rynku debiutują nowe VivoBooki ze stajni ASUS-a. Mowa o modelach: VivoBooki S14 (S433) i S15 (S533), jeden z 14-calowym, a drugi z 15-calowym ekranem.

Zdjęcie Nowe VivoBooki /materiały prasowe

Najnowsze modele S14 i S15 są teraz oferowane z nowym wzornictwem. Anodyzowane krawędzie z diamentowym szlifem zapewniają kompaktowej obudowie jeszcze smuklejszy wygląd i ułatwiają otwieranie pokrywy, a nowe. Laptopy VivoBook S14 i S15 są ponadto dostarczane wraz z naklejkami z wyjątkowymi wzorami i hasłami, które uzupełniają poszczególne cztery warianty kolorystyczne. Łączna waga utrzymuje się poziomie od 1,4 kg, a profil wynosi 1,59 mm.

Reklama

Jak twierdzi producent, dysponujący 15,6-calowym ekranem model VivoBook S15 oferuje maksymalną przestrzeń ekranową. Model S14 został wyposażony w 14-calowy wyświetlacz.

Aby korzystać z klawiatury numerycznej, użytkownicy mogą zdecydować się na wersję VivoBooka S14 z opcjonalnym rozwiązaniem ASUS NumberPad 2.0, czyli touchpadem z zintegrowaną klawiaturą numeryczną podświetloną diodami LED.



Komputery dysponują one procesorem Intel Core 10. generacji, który nadaje się do pracy wielozadaniowej i rozrywki w wysokiej rozdzielczości, a ponadto zintegrowanym układem graficznym lub niezależną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250. Rozwiązanie dyskowe to SSD PCIe o pojemności maks. 1 TB, opcjonalnie dostępna jest pamięć Intel Optane H10, a ponadto zainstalowane jest maks. 16 GB pamięci RAM.



Zdjęcie / materiały prasowe

Karta Wi-Fi 6 (802.11ax) Intela oferuje superszybkie połączenia sieciowe - nawet trzy razy szybsze niż sprzęt pracujący w standardzie Wi-Fi 5 (802.11ac). Ponadto umożliwia ona jednoczesne połączenie cztery razy większej liczby urządzeń przy latencji niższej o 75 proc. - dla redukcji czasu transferu dużych plików wideo o rozdzielczości 4K UHD o nawet 70%.



Zdjęcie Vertigo Remastered / materiały prasowe

Laptopy z serii VivoBook S posiadają preinstalowaną najnowszą wersję oprogramowania MyASUS. Oprogramowanie to umożliwia integrację z urządzeniami mobilnymi przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Link to MyASUS1. Nowe funkcje obejmują: bezprzewodowe transfery plików i adresów URL dla użytkowników potrzebujących funkcji płynnej wymiany plików lub linków WWW pomiędzy swoim komputerem a urządzeniami mobilnymi; zdalny dostęp do plików umożliwiający korzystanie w laptopie z danych zapisanych w urządzeniu mobilnym, w każdej chwili i każdym miejscu; a ponadto płynną wielozadaniowość z zastosowaniem funkcji mirroringu oraz rozszerzenia ekranu, które zapewniają użytkownikom dodatkowy ekran do porównywania danych i innych zastosowań.