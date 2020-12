IBM i Fujifilm łączą siły, by stworzyć nowy rodzaj napędu taśmowego, zapewaniającego rekordową pojemność 580 TB.

Zdjęcie Większość dużych napędów wciąż bazuje na taśmach magnetycznych /123RF/PICSEL

Obecnie człowiek produkuje średnio 2,5 tryliona bajtów danych. Przy obecnym tempie oczekuje się, że światowe dane osiągną 175 zettabajtów do 2025 r. Co ciekawe, jedyną technologią, która jest w stanie pomieścić taką ilość informacji, a przy tym zapewnia ochronę przed atakami cyberprzestępców, jest będąca w użyciu od 1952 taśma magnetyczna.

Choć rozwiązanie to jest wykorzystywane już od ponad 60 lat, firmy wciąż opracowują coraz bardziej pojemne nośniki bazujące na napędach taśmowych. Ich trwałość, energooszczędność oraz niski koszt sprawiają, że są wręcz idealne do tego rodzaju zadań.

Dotychczasowy rekordowy rezultat dotyczący pojemności wynosi 330 TB oraz 201 gigabitów na 6,5 cm kwadratowego taśmy. Napęd ten został opracowany przez IBM i Sony. Teraz IBM łączy siły z firma Fujifilm by stworzyć nową taśmę magnetyczną, zapewniającą pojemność 580 TB.

Nowa taśma ma wykorzystywać specjalną warstwę magnetyczną z cząstkami stałymi z ferrytu strontu. Rozwiązanie to ma skutkować zmniejszeniem grubości ścieżki zapisu o prawie połowę. Dzięki temu technologia jest w stanie pomieścić 317 gigabitów danych na powierzchni ok. 6,5 cm kwadratowego.

Zdjęcie IBM / materiały prasowe

Pojedyncza kaseta z taśmą o wspomnianej gęstości powierzchniowej może pomieścić około 580 TB danych. Odpowiada to ok 786 977 płytom CD ułożonym w stosie o wysokości 944 m. Wszystko to, w urządzeniu, które zmieści w dłoni.