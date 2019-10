Pierwsza na świecie optyczna klawiatura w laptopie

Razer zaprezentował pierwszą na świecie klawiaturę optyczną zaprojektowaną z myślą o laptopach.

Zdjęcie /materiały prasowe

Razer jako pierwszy opracował niskoprofilową mechaniczną klawiaturę do laptopa w 2016 roku, a teraz wprowadza przełączniki optyczne nowej generacji do laptopa gamingowego Razer Blade 15. Niskoprofilowa klawiatura została zaprojektowana specjalnie dla entuzjastów gier, którzy wymagają od przełączników niemal natychmiastowej aktywacji, dotykowego sprzężenia zwrotnego i szybkiej reakcji na podejmowane działania.

Nowe optyczne przełączniki w laptopie wykorzystują moc światła do natychmiastowego rejestrowania naciśnięć klawiszy. Wykrycie naciśnięcia (aktywacji) następuje przy pomocy wiązki światła podczerwonego przebiegającej pod każdym klawiszem, co zapewnia znacznie większą precyzję i szybkość w porównaniu z tradycyjnymi klawiaturami w laptopach. W rezultacie powstała przełomowa klawiatura z punktem aktywacji wynoszącym 1 mm przy 55 g sile nacisku, z 50% większym skokiem, co pozwala graczom na wprowadzanie większej liczby poleceń w krótszym czasie.

Oprócz błyskawicznej aktywacji nowa klawiatura oferuje solidne mechaniczne kliknięcie. Dotykowe informacje zwrotne pomagają użytkownikom wyczuć rejestrację każdego wciśnięcia, a dodatkowo zapewniają lepszą jakość pisania w porównaniu z tradycyjnymi klawiaturami membranowymi.

Klawiatura optyczna Razer Blade 15 ma również funkcję N-Key Rollover (NKRO) z funkcją anti-ghosting. Ponieważ klawiatura optyczna wykorzystuje światło do rejestrowania sygnałów wejściowych, zamiast tradycyjnego kontaktu fizycznego, nie generuje tym samym dodatkowych sygnałów i zapewnia natychmiastową rejestrację tylko jednego naciśnięcia bez opóźnienia.

Zdjęcie / materiały prasowe

Każda klawisz jest podświetlany indywidualnie przez Razer Chroma RGB, który oferuje 16,8 milionów kolorów do wykorzystania. Począwszy od unikalnych, wstępnie zaprogramowanych wzorów po niestandardowe tryby dostępne tylko w Razer Chroma Workshop, użytkownicy mają do dyspozycji niezliczone opcje konfiguracji oświetlenia.

CENA i DOSTĘPNOŚĆ

Nowa optyczna klawiatura do laptopa Razer jest obecnie dostępna tylko w modelu Razer Blade 15 Advanced w cenie 2649 dolarów, zaś kolejne modele będą dostępne w 2020 roku. Razer Blade 15 z klawiaturą optyczną będzie dostępny na stronie Razera, a także u wybranych sprzedawców detalicznych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Chinach. Wkrótce pojawi się też w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Skandynawii, Australii, Hongkongu, Japonii, Singapurze i na Tajwanie.