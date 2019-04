Pięć powodów przez które dysk SSD nie działa prawidłowo

Dyski SSD gwarantują zdecydowanie wyższą wydajność pracy niż dyski twarde, oferując kilkukrotnie większą prędkość zapisu i odczytu danych. Mimo to często zdarza się, że nie działają one tak dobrze, jak oczekujemy tego przy zakupie. Oto pięć powodów, które mogą za tym stać.

Zapełnienie danymi

To jeden z najczęściej pojawiających się powodów, przez który wydajność nośnika SSD znacznie spada. Szacuje się, że do takiej sytuacji dochodzi w momencie, gdy dysk zostanie zapełniony w około 75 proc., choć jest to uzależnione od każdego konkretnego modelu i nie dotyczy wszystkich.

Trudno także wskazać jak bardzo zapełnienie dysku wpływa na jakiego wydajność, bo uzależnione jest to m.in. od kości pamięci oraz kontrolera wykorzystanego do produkcji komponentu.