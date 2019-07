Czym jest pamięć RAM? Dlaczego jest tak ważna dla działania komputera? Ile jej potrzeba do pracy, a ile do grania? Wszystkiego dowiesz się z poniższego tekstu.

O pamięci RAM słyszy się często w przypadku dyskusji o komputerach. Na pewno niejeden raz nazwa ta przewijała się w waszych rozmowach dotyczących rozbudowy sprzętu, wymagań gier czy możliwości obróbki graficznej. Dlaczego jest to tak istotny element naszych pecetów i do czego właściwie służy?

Pamięć RAM - co to jest?

RAM z angielskiego Random Access Memory to w najlepszym tłumaczeniu po prostu "pamięć o dostępie swobodnym". Nazwa ta pozwala w dużym stopniu oddać zasadę działania tej technologii. Swobodny dostęp oznacza tu możliwość zapisywania i przechowywania pracy wszystkich aktualnie działających na komputerze programów.

W cyfrowej pamięci kości RAM zapisywane są informacje wymagane do poprawnego działania danego oprogramowania, wszelkie istotne dane, a także tymczasowe wyniki jego pracy. W przeciwieństwie jednak do dysków twardych, zapisy te są krótkotrwałe. Oznacza to, że wspomniane dane zostaną usunięte w przypadku wyłączenia komputera lub źródła zasilania.

RAM, a działanie komputera

Pamięć RAM jest najczęściej stosowana jako główna pamięć operacyjna komputera i jego podzespołów. Zaraz po uruchomieniu naszego peceta i systemu operacyjnego, wszystkiego istotne elementy pracy zostają natychmiast wgrane do jego pamięci. Dzięki specjalnej budowie pozwalającej na szybkie i wydajne zapisywanie danych, RAM pozwala wykonywać skompilowane obliczenia umożliwiające sprawne działanie systemu oraz używanych przez nas programów. Do szybkiego działania komputera i płynności jego pracy, nierzadko wymagana jest odpowiednia ilość pamięci RAM. Oczywiście duży wpływ ma także jej producent. Im lepszej klasy RAM, tym lepiej działa nasz komputer. Obecnie na światowym rynku istnieje ogromny wybór producentów, wśród których wyróżniają się takie marki jak Kingston czy HyperX.



Pojemność RAM-u

Ewolucja kości RAM to idealny przykład na szybki rozwój techniki we współczesnym świecie. Zaledwie 35 lat temu, komputery były wyposażone w jedynie 8kB pamięci operacyjnej. Niespełna 19 lat temu, absolutnym minimum było już 32MB. W czasach obecnych, standardowe, biurowe komputery dysponują już wartościami liczonymi w gigabajtach.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Na rynku są dostępne dwa podstawowe typy pamięci RAM - DDR3 i DDR4. Kości te różnią się pomiędzy sobą architekturą, szybkością taktowania, a nawet zużyciem energii. Co ciekawe istnieje jeszcze jeden rodzaj pamięci GDDR5, stosowany jedynie w nowszych kartach graficznych.

Obecnie by komputer działał płynnie, potrzebuje określoną ilość pamięci RAM. Gry komputerowe lub zaawansowane programy graficzne nierzadko wymagają naprawdę dużego zapasu pamięci swobodnej. W przypadku jej braku dane nie mają gdzie zostać zapisane i szukają swego miejsca np. na dysku twardym. Powoduje to ogromne spadki w wydajności naszego komputera.

Na szczęście pamięć RAM charakteryzuje się łatwą rozbudową. Jeśli tylko nasza płyta główna dysponuje odpowiednią ilością wolnych gniazd, nic nie stoi na przeszkodzie by rozszerzyć pojemność RAM o nowe kości. Oczywiście należy przy tym uważać na dane techniczne. Nie wszystkie kości dobrze współpracują z pozostałymi podzespołami komputera, a nawet z innymi producentami samej pamięci.

Ile zatem RAMu do pracy?

Typowa praca biurowa nie wymaga od naszych komputerów aż tak wytężonego wysiłku jak gry czy programy graficzne. Do obsługi standardowych, najbardziej popularnych programów biurowych, w tym pakietu Office, w zupełności wystarcza nam kości RAM DDR3 o pojemności 4GB i taktowaniu do 2000MHz. W przypadku bardziej wymagających operacji zawsze można dokupić kolejne kości.



Dobrym rozwiązaniem mogą okazać się tu kości marki Kingston z serii ValueRAM. Pozwalają one uzyskać wysoką wydajność systemu przy niewielkich kosztach zakupy. Wytwarzane wyłącznie z podzespołów klasy jakościowej A, kości Kingston często są także objęte wieczystą gwarancją.

Zdjęcie Kingston ValueRAM / materiały prasowe

A ile RAMu do gier?

Gry komputerowe wymagają o wiele większej wydajności niż praca biurowa. Współczesne produkty potrafią zachwycić swoja grafiką, teksturami w wysokiej rozdzielczości oraz skomplikowanymi modelami. Wszystko to potrafi pochłonąć astronomiczne wręcz ilości pamięci komputera.

Jeśli zależy nam na płynnej zabawie w najnowsze produkcje, warto będzie się zastanowić nad kościami DD4 o pojemności co najmniej 16GB.

Podczas montażu warto także wykorzystać technologię Dual Channel, a więc zamontować dwie kości 8GB zamiast jednej 16GB. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dane zapisują się w obu kościach jednocześnie, co daje dużo lepsze efekty.

Wśród kości RAM dla graczy warto zwrócić uwagę na te opatrzone logiem HyperX. Pamięci tej marki są wysoko oceniane w skali niezawodności. Oferują także najwyższe taktowania w swojej klasie, funkcje automatyczne przetaktowania, a także są zgodne z najnowszymi procesorami firmy Intel i większością najnowszych technologii procesorowych AMD.