Palit prezentuje nową serię kart graficznych stworzoną z myślą o wymagających graczach.

Zdjęcie Palit GeForce RTX 2080 SUPER WGRP /materiały prasowe

Seria White Game Rock Premium została stworzona na bazie cieszącej się popularnością wśród użytkowników serii Game Rock. WGRP jest jeszcze lepiej wyposażona, a pierwszym modelem w tej serii jest karta z niezwykle wydajnym układem Nvidia RTX 2080 SUPER.

Oprócz standardowych dla serii Game Rock topowych podzespołów i układu chłodzenia nowa seria charakteryzuje się białym kolorem osłony wentylatorów oraz białym, ozdobnym backplate z podświetlanym napisem Game Rock. Na pierwszy rzut oka napis ten wydaje się odwrócony do góry nogami, ale po umieszczeniu karty w komputerze widać, że był to celowy zabieg, bo właśnie w takim położeniu jest prawidłowo widoczny.

System iRGB umożliwia wybranie dowolnego koloru i jednego z wielu trybów podświetlania karty. Domyślnie kolorem sygnalizowana jest temperatura układu graficznego. Kolor zielony oznacza mniej niż 50 stopni Celsjusza, niebieski 50-80 stopni, pomarańczowy 80-90, a czerwony - powyżej 90.

Karta wyposażona jest w podwójny BIOS. Na standardowym pracuje w trybie półpasywnym zapewniając ciszę, a na wersji OC - zegary układu graficznego zostają podniesione o 45 MHz. Olbrzymi układ chłodzenia z miedzianą podstawą odbierającą ciepło od GPU, sekcji zasilania (DrMOS 10+2) i kości RAM wyposażony jest w 5 grubych ciepłowodów skutecznie przenoszących ciepło do dwóch olbrzymich bloków aluminiowych finów chłodzonych dwoma 100 mm wentylatorami TurboFan 2.0. 6-biegunowe silniki tych wentylatorów charakteryzują się mniejszym rozmiarem umożliwiającym zwiększenie o 10% powierzchni łopatek wirnika, 30% redukcję zużywanej energii i mniejsze wibracje. Rozbudowany układ chłodzenia sprawia, że karta zajmuje w komputerze 3 sloty.

Zasilanie jest dostarczane za pośrednictwem dwóch ośmiopinowych wtyczek, Palit RTX 2080 SUPER WGRP pobiera do 250W (do 285W z podłączonym USB). Zalecana minimalna moc zasilacza to 650 W. Funkcjami karty: ustawieniami chłodzenia, podkręcaniem, aktualizacją biosu i podświetlaniem można sterować za pomocą oprogramowania ThunderMaster.

Karta wyposażona jest w 8 GB pamięci RAM GDDR6. Taktowanie rdzenia to 1650 MHz (1860 w trybie Boost + OC), Ilość rdzeni CUDA 3072. Złącze PCI-E to wersja 3.0x16, złącza wideo, to 3x DP 1.4a i 1x HDMI 2.0B, oraz USB typu C

Średnia cena karty to 3999 zł.