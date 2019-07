NVIDIA zaprezentowała serię GeForce RTX SUPER

NVIDIA wzbogaciła linię swoich procesorów graficznych o nowe modele GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER.

Karty są wynikiem rocznych prac nad optymalizacją architektury i procesu produkcji. Ma to zapewniać najwyższą w swojej klasie wydajność w grach oraz efektywność energetyczną. Jak zapewnia NVIDIA - gracze otrzymują połączenie niezrównanej wydajności i przełomowych funkcji.

Jednym z nich jest Ray tracing - zaawansowana technika stosowana w filmach, która zapewnia ultrarelaistyczne efekty wizualne. Karty GeForce RTX jako jedyne wykorzystują hybrydową architekturę, która łączy możliwości programowalnego cieniowania i ray tracingu oraz rdzeni Tensor, by mogły powstawać gry z obsługą ray tracingu w czasie rzeczywistym. Ray tracing jest wspierany przez kluczowe API, takie jak Microsoft DirectX Raytracing (DXR) i Vulkan, jak rownież silniki gier, w tym Unreal Engine, Unity, Frostbite, id Tech, Northlight, 4A Engine i inne.

Targi Computex oraz E3, które odbyły się w minionym miesiącu okazały się przełomowe pod względem ilości zapowiedzianych gier z obsługą ray tracingu w czasie rzeczywistym. Wielu deweloperów zapowiedziało wsparcie dla tej technologii w swoich tytułach. W segmencie gier AAA, które będą wspierały ray tracing w czasie rzeczywistym znalazły się: Call of Duty: Modern Warfare, Control, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Sword and Fairy 7, Watch Dogs: Legion oraz Wolfenstein: Youngblood. Battlefield V, Metro Exodus Quake II RTX, Shadow of the Tomb Raider i Stay in the Light (wczesny dostęp) już teraz zapewniają wsparcie dla ray tracingu.

Nowa seria kart SUPER należąca do rodziny kart RTX dołączy do GeForce RTX 2060 oraz GeForce RTX 2080 Ti.

GeForce RTX 2060 SUPER GPU - w cenie od 1899 zł, dostępna 9 lipca





Do 22% szybsza (średnio 15%) od RTX 2060

8GB GDDR6 - 2GB więcej niż RTX 2060

Szybsza od GTX 1080

7+7 TOPs (FP32+INT32) oraz 57 Tensor TFLOPs

GeForce RTX 2070 SUPER GPU - w cenie od 2349 zł, dostępna 9 lipca





Do 24% szybsza (średnio 16%) od RTX 2070

Szybsza od GTX 1080 Ti

9+9 TOPs (FP32+INT32) oraz 73 Tensor TFLOPs

GeForce RTX 2080 SUPER GPU - w cenie od 3299 zł, dostępna 23 lipca