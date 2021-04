Nvidia rozważa przywrócenie starszych układów

Kryzys na rynku kart graficznych przybiera wciąż na sile. Nic zatem dziwnego, że producenci układów graficznych, szukają jakiegokolwiek rozwiązania tego problemu. Nvdiia na przykład, przywraca do sprzedaży, swoje uprzednio wycofane już karty.

Zdjęcie Nvidia stara się sprostać wymaganiom graczy /AFP

Pomimo, że najnowsze karty graficzne firmy Nvidia klasyfikuje seria 30XX, to jednak ich obecność na rynku pozostawia wiele do życzenia. Z uwagi na znikomą dostępność wspominanych kart, producent układów podejmuje dosyć niespodziewane kroki. Po niedawnym przywróceniu do sprzedaży karty graficznej GTX 1050 Ti, przyszła pora na nieco mocniejszego brata.

Jak informuje chiński serwis Channel Gate, wszystko wskazuje na to, że "zieloni" mogą rozważać przywrócenie do sprzedaży, wycofanego już układu GTX 1650. Ma to być w pewnym stopniu rozwiązaniem dla graczy szukających alternatywy dla mniej wymagających gier i nie potrzebujących nowych GPU o ogromnej mocy obliczeniowej. Osoby, które przez długi czas zwlekały z aktualizacją swoich kart graficznych, będą miały szanse kupić nowszą kartę w niskiej cenie, bez potrzeby wyczekiwania na wznowienie dostaw topowych układów.

Nvidia chce również wyprodukować więcej modeli RTX 2060 dla tych, którzy chcą procesorów graficznych opartych na architekturze Ampere.

Oprócz przywracania starszych modeli, firma podejmuje również kroki w celu zapewnienia, że ich nowsze procesory graficzne nie będą w tak dużym stopniu wykorzystywane przez kopaczy kryptowalut. W tym celu planuje rozwinąć funkcje ograniczającą moc GPU w przypadku wykrycia kopania.

