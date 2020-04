NTT Business DSS - mikrokomputer do Digital Signage System

NTT System, jeden z kluczowych krajowych producentów sprzętu komputerowego wzbogacił swoją ofertę o komputer zamknięty w małej obudowie.

Zdjęcie NTT Business DSS /materiały prasowe

Mikrokomputer NTT Business DSS (Digital Signage System) to kompaktowe urządzenie niewielkich rozmiarów, które z racji swoich parametrów doskonale sprawdzi się w zastosowaniach typu Digital Signage. NTT Busines DSS świetnie sprawdzi się również jako energooszczędny terminal lub tradycyjny desktop.

Serce komputera stanowi jednostka obliczeniowa AMD V1000, która zawiera 4-rdzeniowy CPU (8 wątków) oraz 11 jednostek obliczeniowych GPW Vega wspierających sprzętowe enkodowanie i dekodowanie wideo z wydajnością do 3.6 FP16 TFLOPS. W praktyce oznacza to, że interfejs graficzny może obsłużyć cztery monitory generując na każdym sygnał o rozdzielczości do UHD przy 60 Hz.

Cztery niezależne cyfrowe wyjścia wideo oferują niezrównaną elastyczność i pełną kompatybilność z prawie dowolnym zestawem wyświetlaczy przez zastosowanie wyjść DP++, które nie wymagają aktywnych przejściówek. - Urządzenie samo zmodyfikuje sygnał w zależności od standardu podłączonego urządzenia czy będzie to natywny DisplayPort, DVI-D czy HDMI. Każdy z portów wspiera cyfrowe HD audio, a dodatkowo istnieje możliwość podłączenia tradycyjnego analogowego zestawu głośników stereo i mikrofonu - tłumaczy Jan Polkowski, Technical Manager w NTT System.

System może zostać wyposażony w od 4 do 32GB jedno- lub dwukanałowej pamięci RAM pracującej z częstotliwością do 3200 MHz. Pamięć operacyjna może zostać udoskonalona o stosowany normalnie w serwerach system korekcji błędów (ECC), dzięki któremu system może pracować bardzo stabilnie nawet w rytmie całodobowym.

Komunikację ze światem zapewniają dwie gigabitowe karty sieciowe wspierające współczesne standardy bezpieczeństwa i łączności, dodatkowo mikrokomputer może zostać wyposażony w moduł łączności bezprzewodowej WiFi 5 lub 6 oraz Bluetooth od 4 do 5.2



Na pokładzie DSS znajduje się złącze USB3.2 Gen1 z nowoczesnym gniazdem typu C oraz trzy złącza typu A w standardzie USB 2.0 do podłączenia myszy, klawiatury oraz jeszcze jednego urządzenia peryferyjnego.

Mikrokomputer umożliwia podłączenie jednocześnie napędu SSD ze złączem SATA M.2 (również z kontrolerem NVMe) jak i SATA oraz nośnika SATA 2,5 cala.

W ramach oferowania DSS do rozwiązań profesjonalnych/przemysłowych posiada on opcjonalne wsparcie dla złącz komunikacji szeregowej COM w standardzie RS232/422/485.

Całość zamknięta została w metalowej obudowie odpornej na typowe uszkodzenia mechaniczne, a brak jakichkolwiek kabli czy przejściówek łączących płytę główną z panelami interface’u zewnętrznego zapewnia zwiększoną bezawaryjność tych złącz. Do komputera dołączony jest zewnętrzny zasilacz o mocy 60 - 120 W.

NTT Business DSS w wersji referencyjnej z 8 RAM, SSD 256 GB z Windows 10 Pro kosztuje 3200 zł (cena resellerska netto), zaś dla końcowego odbiorcy brutto - 4200 zł.

Cechy Kluczowe

Moc Obliczeniowa: Skalowalny APU 12-54W TDP plus Pamięć do 32GB DDR4 3200MHz (opcjonalnie z ECC)

Wideo: 4 niezależne wyjścia cyfrowe do 4K@60Hz każde

Łączność: 2 złącza Gigabit Ethernet (opcjonalnie także WiFi/Bluetooth)

Interface: USB 3.2 Gen1 typ C + 3 x USB 2.0 typ A

Storage: M.2 SATA 3.0/NVMe i/lub SATA 3.0 2,5"

Audio: HD audio za pośrednictwem złącz wideo plus analogowe Line-out, Mic-In

Bezpieczeństwo: Sprzętowy TPM 2.0 + czujnik otwarcia obudowy

Opcjonalnie komunikacja szeregowa RS232/422/485

Uniwersalna, kompaktowa obudowa o wymiarach 160 × 153 × 47 mm w całości z metalu z możliwością montażu zgodnym z VESA