Nowy Nighthawk marki Netgear

Rodzina routerów od Netgear właśnie powiększyła się o Nighthawk AC2300 Cybersecurity WiFi (RS400). Według producenta jest to idealne rozwiązanie zarówno do domu, jak i firmy – czyli wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko utraty czy wycieku danych.

Zdjęcie Nighthawk AC2300 Cybersecurity WiFi /materiały prasowe

Nowy router Nighthawk AC2300 Cybersecurity WiFi to pierwsza linia obrony przed wszelkimi formami cyberzagrożeń, takich jak wirusy, złośliwe oprogramowania, oprogramowania szpiegujące czy internetowe oszustwa. Wszystko za sprawą zainstalowanej w urządzeniu usługi NETGEAR Armor, która w razie konieczności blokuje złośliwe witryny i aplikacje. Co ważne, natychmiastowe powiadomienia ostrzegają, gdy któryś z użytkowników internetu odwiedza strony mogące wyłudzić dane osobowe. Warto w tym miejscu wspomnieć, że NETGEAR Armor regularnie skanuje wszystkie urządzenia z dostępem do sieci, aby lepiej chronić przed wykorzystaniem potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Armor sprawdza również otwarte porty, siłę haseł, wersje oprogramowania sprzętowego oraz inne potencjalne słabe punkty - tak twierdzi producent.

Z myślą o najmłodszych użytkownikach sieci, router został zaopatrzony w usługę Circle Smart Parental Controls, która umożliwia tworzenie dziennych limitów czasu na korzystanie z sieci przez młodocianych domowników, tworząc tym samym bezpieczne środowisko online.

Jak większość urządzeń z rodziny Nighthawk, również i AC2300 posiada panel zarządzania, za pomocą którego można dokonać konfiguracji routera, przerwać połączenie z Internetem, przeprowadzić test jego prędkości czy ustawić tryb inteligentnej kontroli rodzicielski.

Dwurdzeniowy procesor 1 GHz oraz bezprzewodowe WiFi nawet do 2,3 Gb/s zapewniają zarówno praktycznie nieograniczony dostęp do Internetu niemal w każdym domu czy małym biurze, jak i szybki przesył danych, który jest kluczowy dla streamingu mediów czy gier online.