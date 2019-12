Nowy HP ProBook x360 – stworzony dla szkół i do nauki

HP zapowiada wprowadzenie w 2020 r. nowego notebooka konwertowalnego, przeznaczonego dla edukacji – ProBook x360 11 G5.

Zdjęcie HP ProBook x360 /materiały prasowe

HP ProBook x360 11 Education Edition to jednocześnie najbardziej wytrzymały komputer HP do edukacji, który jest odporny na upadki oraz przypadkowe zalania. Sprzęt jest wyposażony w pakiet oprogramowania HP School Pack, system dwóch aparatów oraz funkcje dotykowe - wszystko po to by pomóc uczniom tworzyć i uczyć się w sposób, jaki sami wybiorą i preferują. To pierwszy na świecie tak wytrzymały, konwertowalny notebook, obsługujący tryb czytania książek bez użycia rąk.

Najważniejsze funkcje HP ProBook x360 11 G5:



Lekkie i wytrzymałe urządzenie, które przetrwa długi dzień w szkole. Ulepszone zabezpieczenia i wzmocnione rogi wytrzymują próbę upadku ze 122 cm na drewniane panele, wzmocniony port zasilania zapobiega uszkodzeniom, a klawiatura jest odporna na uderzenia i niewielkie zalania. Urządzenie przeszło 13 testów MIL-STD 810G oraz zaawansowane testy edukacyjne



- Inteligentne, wydajne uczenie się - umożliwia uczniom szybkie przechodzenie między pisaniem dokumentów, uruchamianiem aplikacji STEM i edytowaniem filmów dzięki wykorzystaniu najnowszych procesorów Intel.



- Połączenia sieciowe do nauki w chmurze - opcjonalne Wi-Fi 6 (802.11 AX) zapewniający gigabitową szybkość.



- Przyjazne dla IT zarządzanie dla łatwego wdrożenia oraz bezpieczeństwa i ochrony danych uczniów - zarządzanie i ochrona urządzeń studenckich dzięki zintegrowanym narzędziom programowym, takim jak HP Manageability Integration Kit i HP BIOSphere Gen5. Ekosystem oprogramowania układowego HP BIOSphere Gen5 utrzymuje wydajność dzięki automatycznym aktualizacjom i kontrolom bezpieczeństwa. Jest to pierwszy na świecie tak wytrzymały, konwertowany notebook z kamerą prywatności, która posiada fizyczną migawkę i oprogramowanie chroniące przed inwigilacją.



Dostępność HP ProBook x360 G5 EE będzie dostępny w Polsce od lutego 2020 roku w cenie 2649 zł.