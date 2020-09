Notebook Acer Spin 7 z Qualcomm Snapdragon 8cx

Marka Acer zaprezentowała pierwszego notebooka, wyposażonego w procesor Qualcomm Snapdragon 8cx drugiej generacji.

Zdjęcie Acer Spin 7 /materiały prasowe

Najnowszy konwertowalny notebook zaprezentowany przez markę Acer różni się od wcześniejszych modeli z serii Spin, które również wykorzystują oprogramowanie Windows 10. Ten model został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8cx drugiej generacji, dzięki któremu nowy Acer Spin 7 może działać nawet do 24 godzin bez podłączania do prądu. Nowa konstrukcja posiada także modem Qualcomm X55 5G, który obsługuje zarówno 5G mmWave, jak i agregację fal milimetrowych sub-6. To sprawia, że użytkownicy mogą korzystać z najszybszych możliwych prędkości internetu 5G.

Obudowa notebooka Acer Spin 7 została wykonana ze stopu magnezu i aluminium, dlatego waży on zaledwie 1,4 kg i ma tylko 15,9 cm grubości. Konstrukcja jest wyposażona w zawiasy i jest w pełni konwertowalna - można korzystać z niej w trybie notebooka, tabletu, czy też namiotu, ułatwiającego wyświetlanie prezentacji. Wielofunkcyjność zapewnia również Acer Active Stylus, czyli rysik o 4096 poziomach czułości na nacisk, wykorzystujący technologię Wacom AES 1.0.

Najnowszy notebook marki Acer został wyposażony w 14-calowy ekran pokryty szkłem Corning Gorilla Glass oraz powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra. Jego wyświetlacz został oparty o matrycę IPS, prezentuje obraz w rozdzielczości FullHD. Obejmuje on 100 proc. barw sRGB, gwarantując żywe i ostre kolory. Wrażenia dźwięku przestrzennego zapewnia natomiast zintegrowana technologia audio Qualcomm Aqstic. To wszystko sprawia, że Acer Spin 7 sprawdzi się nie tylko w podróży.

Informacje o cenie i dostępności w Polsce najnowszej konfiguracji notebooka Acer Spin 7 będą dostępne wkrótce.