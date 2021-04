Niemcy opracowują technologię 6G

Jak donosi serwis Rzeczpospolita, rząd Niemiec chce do 2025 roku wydać około 700 milionów euro na finansowanie badań związanych z rozwojem następcy 5G – sieci bezprzewodowych w standardzie 6G.

Rzeczpospolita cytuje wypowiedź Anji Kraliczek, niemieckiej minister do spraw badań naukowych. Kraliczek zwraca uwagę na to, iż Niemcy chcą już teraz zacząć myśleć o tym, co będzie pojutrze i jak będą kształtowały się nowe technologie w przyszłości. 5G ma według Niemców wyznaczać konkretne standardy, a 6G tylko i wyłącznie przyspieszy niektóre procesy.

Wiadomo już, iż następca 5G, czyli 6G będzie w stanie zaoferować prędkości do 100 razy szybsze niż ma to miejsce w przypadku sieci 5G. Technologia ta będzie wdrażana nie tylko w przypadku indywidualnych użytkowników, ale również w przemyśle i rolnictwie.

6G nie jest niczym nowym - nad tą technologią pracują już takie kraje, jak między innymi Stany Zjednoczone, Korea Południowa czy Chiny. Na ten moment nie istnieją jednak konkretne daty powiązane z ewentualnym wdrożeniem sieci 6G. Szacuje się że mogą one zacząć działać w okolicach 2030 roku lub później.

Niemcy rozwijając 6G będą chciały uniezależnić się od dostawców takich, jak Ericsson czy Huawei stawiając na własne rozwiązania.

