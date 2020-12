Najsmukleszy na świecie komputer stacjonarny z procesorem AMD Ryzen

Marka ASRock wprowadza na rynek najcieńszy na świecie komputer AMD Mini PC, który wykorzystuje procesory AMD Ryzen 4000 z serii U.

Zdjęcie ASRock Mars 4000U /materiały prasowe

ASRock Mars 4000U wzbudza prawdziwą sensacje swoimi rozmiarami. Urządzenie mierzy zaledwie 194 na 150 na 26 mm, dzięki czemu bez najmniejszego problemu można go zamontować np. z tyłu monitora. Stawia go to na równi z innymi modelami Mini PC, które jednak ustępują nowości pod względem specyfikacji.

Niewielki komputer może być dostępny z trzema różnymi procesorami. Wśród nich znalazły się układy Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U i Ryzen 7 4800U, z których każdy korzysta z procesora graficznego Radeon Graphics. Wsparciem dla mocnego układu może być nawet do 64 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz pracujący przy współpracy z szybkim dyskiem SSD PCIe Gen3 x4 M.2 NVMe i 2,5-calowego dysku SATA.

Do łączności komputer wykorzystuje cztery porty USB 3.2 Gen1, dwa porty USB 2.0, oraz jeden port USB Type-C. W pudełku znajduje się także uchwyt VESA i podstawka, która pozwala umieścić drobny komputer obok monitora.

Co ciekawe ASRock Mars 4000U może być wykorzystywany nie tylko do biura, pracy i edukacji. Jednostka sprawdzi się także w grach komputerowych, zapewniając ciche działanie. Komputer wytwarza jedynie 24 dB w stanie bezczynności.

Na obecną chwilę nie znamy szczegółów na temat ceny i daty premiery, jednak sądząc po pojawiających się reklamówkach - może ona być już za rogiem.