Mysz MX Anywhere 3 trafiła do Polski

Logitech zaprezentował dwie nowe myszy bezprzewodowe MX Anywhere 3 oraz MX Anywhere 3 dla Mac

Zdjęcie Mysz MX Anywhere 3 /materiały prasowe

Są to niskoprofilowe myszy. Zostały stworzone tak, aby pracować praktycznie na każdej powierzchni, w tym na szkle. Wyposażone w rolkę MagSpeed nowej generacji, MX Anywhere 3 przewija do 1000 linii na sekundę i automatycznie przełącza się między trybem zapadkowym i hiper szybkim.

Reklama

Mysz ma udoskonalony kształt, dzięki czemu jest jeszcze bardziej ergmonomiczna i dobrze pasuje do dłoni o mniejszych rozmiarach, zapewniając wielogodzinny komfort pracy.

Myszka łączy się bezprzewodowo i ma zasięg do 10 metrów. Oferuje szybkie ładowanie przez USB-C, zapewniając pracę do 70 dni po pełnym naładowaniu, a jednominutowe ładowanie zapewnia trzy godziny pracy. MX Anywhere 3 może obsługiwać do trzech urządzeń jednocześnie, wykorzystując technologię Bluetooth i komunikując się z dołączonym kluczem sprzętowym USB Unifying. Przełączanie pomiędzy urządzeniami odbywa się po dotknięciu specjalnego przycisku.

MX Anywhere 3 działa z systemami Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS i Linux. MX Anywhere 3 dla komputerów Mac jest zoptymalizowany pod kątem systemu macOS, jest zgodny z iPadem i zawiera kabel do ładowania z USB-C na USB-C dla komputerów Mac.

Zdjęcie Mysz MX Anywhere 3 / materiały prasowe

Dostępność

Logitech MX Anywhere 3 będzie dostępna w Polsce od dziś w trzech kolorach (czarny, biały, różowy), przewidywana cena detaliczna to 399 zł.

MX Anywhere 3 dla Mac będzie dostępny wkrótce.