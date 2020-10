Microsoft uwalnia chmurę obliczeniową w kosmos

Firma Microsoft ogłosiła ogromne inwestycje w technologie kosmiczne. Usługi Azure będą dostępne zarówno dla przyszłych misji kosmicznych, jak i konstelacji satelitów. Do ich rozwoju kluczowe jest opracowanie mobilnego centrum danych. Jako pierwsi w Polsce mieliśmy szansę poznać te plany.

Zdjęcie Chmura Azure będzie teraz dostępna dla technologii kosmicznych /materiały prasowe

Microsoft Azure Space to specjalna sekcja Azure wykorzystująca moc cloud computingu, pomagająca firmom rozwiązać niektóre z największych problemów ludzkości. Kluczem do rozwoju Azure Space jest przenośne centrum danych, które zostało zaprezentowane przez Microsoft na specjalnym evencie online.



Azure Modular Datacenter, bo o nim mowa, to samodzielna jednostka zawierająca całą krytyczną infrastrukturę wymaganą do uruchomienia wydajnych aplikacji obliczeniowych. Może być ona szybko przetransportowana w dosłownie każde miejsce na świecie (gdzie tylko są drogi).

Zdjęcie Azure Modular Datacenter / materiały prasowe

Azure Modular Datacenter zostało zaprojektowane z myślą o takich scenariuszach, jak pomoc humanitarna, reagowanie na katastrofy i inne sytuacje losowe wymagające wydajnej chmury obliczeniowej w trudnych warunkach.



Usługa obliczeń w chmurze Azure będzie teraz dostępna także poza Ziemią. Komunikacja satelitarna w połączeniu z Azure otwiera wiele nowych możliwości zarówno dla organizacji z sektora publicznego, jak i prywatnego.



Czym jest chmura obliczeniowa? Najprościej mówiąc, jest to dostarczanie usług obliczeniowych - w tym serwerów, magazynu, baz danych, sieci, oprogramowania, analizy i inteligencji - za pośrednictwem Internetu ("chmura") w celu zaoferowania szybszych innowacji, elastycznych zasobów i ekonomii skali.