Najnowsza przedpremierowa aktualizacja Windowsa 10 pozwala na całkowite wyłączenie funkcji uwierzytelniania za pomocą hasła.

Zdjęcie Microsoft wprowadza zmiany /123RF/PICSEL

Testowa wersja kompilacji jest obecnie dostępna tylko dla wybranych Insiderów. To właśnie w niej odkryto możliwość utworzenia konta niewymagającego hasła do logowania. W zamian użytkownik może skorzystać z istniejących już funkcji Windows Hello. W ich skład wchodzi możliwość autoryzacji poprzez czytnik linii papilarnych, rozpoznanie twarzy oraz specjalny kod PIN. By wyłączyć logowanie z użyciem hasła dla istniejącego już konta należy w opcjach logowania zaznaczyć stosowną opcję.

Microsoft informuje, że takie działanie ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i zapobieżenie nieprzyjemnym sytuacjom towarzyszącym utracie lub kradzieży hasła.

Kiedy opcja trafi do wszystkich użytkowników? Prawdopodobnie dopiero na wiosnę, wraz z dużą aktualizacją 20H1.