Microsoft ostrzega przed groźną luką związaną z interfejsem Thunderbolt

Gigant z Redmond potwierdza poprzednie doniesienia Intela, dotyczące niebezpieczeństwa związanego ze złączem Thunderbolt.

Zdjęcie Technologia Thunderbolt /materiały prasowe

Technologia Thunderbolt została opracowana przez firmę Intel we współpracy z Apple w celu zwiększenia prędkości transmisji danych z systemu do zewnętrznych urządzeń. Chociaż przez wiele lat, było to rozwiązanie szeroko chwalone, wszystko wskazuje na to, że komputery PC z tym typem złącza mogą być narażone na kradzież danych.

Reklama

Luka została odkryta po raz pierwszy przez badacza cyberbezpieczeństwa Björna Rutenberga. Z jego odkrycia wynika, że złącze Thunderbolt daje bezpośredni dostęp do pamięci urządzenia. Osoba atakująca ma dzięki temu możliwość usunięcia istotnych danych z naszego systemu.

Co gorsza, jedynym rozwiązaniem tego problemu wydaje się zmiana komputera na nowszy model. Luki nie da się bowiem załatać zwykłą aktualizacją.