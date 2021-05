Microsoft dodaje wsparcie dla kodeka AAC w Windows

Windows 10 doczeka się wsparcia dla kodeka AAC. Poprawi to jakość muzyki przesyłanej przez Bluetooth.

Nowa wersja systemu Windows 10 będzie zawierała w sobie bardzo przydatne nowości. Microsoft udostępni ją w postaci aktualizacji w okolicach maja 2021 roku. Nowe informacje zdradzają, iż oprogramowanie doczeka się wsparcia dla kodeka AAC Bluetooth. Co to oznacza? Między innymi lepszą jakość dźwięku przesyłaną bezpośrednio do słuchawek bezprzewodowych od strony komputera. Obecnie Windows 10 jest ograniczony do kodeków SBC oraz AptX. Posiadacze sprzętów Apple mogą więc być zawiedzeni, iż firma nie obsługuje kodeka AAC. To się jednak zmieni.

Microsoft zamierza również zmienić sposób wybierania urządzeń Bluetooth w systemie Windows 10. Użytkownik miałby otrzymać do nich dostęp za pośrednictwem specjalnego menu dźwiękowego na pasku zadań. W tym miejscu będzie można podejrzeć wszystkie podłączone sprzęty oraz słuchawki. Windows 10 będzie również automatycznie przełączał się na właściwy Bluetooth w zależności od wybranego urządzenia.

Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na nową aktualizację.

