LG wprowadza do naszego kraju trzy ultrabooki, których nazwa, Gram, pasuje do ich piórkowej wagi. Koreańczycy zapewniają, że niewielka waga nie wiąże się ze stratą mocy obliczeniowej.

LG Gram 17Z990 waży 1340 gram, co czyni go najlżejszym 17-calowym ultrabookiem na świecie w swojej kategorii. Ten ultrabooka ma baterię (72Wh). Mimo swojej niewielkiej wagi, urządzenie może pracować ultradługo bez dostępu do prądu.17-calowy LG Gram wyposażony został w matrycę IPS o rozdzielczości WQXGA (2560x1600 pikseli) w formacie 16:10. Dzięki takim proporcjom możliwe jest wyświetlanie na przykład całego edytowanego zdjęcia wraz z przybornikiem. Zwiększona dwukrotnie liczba pikseli pozwala również na uzyskanie wyraźniejszego obrazu o bogatszych detalach i większym kontraście.

Sercem LG Gram 17Z990 jest topowy procesor Intel Core i7 8-generacji, wspierany przez zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics 620, 8GB pamięci RAM i 512GB pamięci wewnętrznej (dysk SSD M.2). Co ważne - zarówno pamięć wewnętrzną, jak i RAM można rozszerzyć o dodanie kolejnego dysku lub kości. Maksymalna obsługiwana ilość to 16GB RAM i 1TB pamięci wewnętrznej.

Ultrabook wyposażony jest we wszystkie niezbędne złącza - HDMI, USB C, dwa porty USB 3.1 oraz Thunderbolt3. Dzięki temu ostatniemu złączu możliwe jest nie tylko przesyłanie danych z szybkością 40 Gbps, czyli osiem razy szybciej niż w przypadku standardowego wejścia USB 3.0, ale również ładowanie urządzenia na przykład przez podłączenie monitora wyposażonego w taką funkcję. LG Gram 17Z990 wyposażony został w możliwość odblokowywania urządzenia za pomocą odcisku palca, który umieszczony został w przycisku włączania. Innym dodatkiem, który docenią osoby lubiące słuchać muzyki jest standard DTS Headphone X, umożliwiający symulowanie efektu dźwięku 11.1.

Całość zamknięta jest w obudowie, wykonanej ze stopu magnezowo-karbonowego. Taki materiał stosuje się w bolidach Formuły 1 oraz w produkcji statków kosmicznych NASA. Ultrabook spełnia normy militarne armii USA MIL-STD 810G, będąc odpornym na przypadkowe upuszczenia, wibracje, ekstremalne wahania temperatury, kurz i mgłę solną (bryzę morską). Pracę mobilną umożliwia podświetlana klawiatura i gładzik, który obsługuje gesty.

LG zaprezentowało również dwa kolejne ultralekkie urządzenia, które debiutują na polskim rynku. LG Gram 15Z990, ważący 1099 Gram i LG Gram 14Z990, który porzucił przedrostek kilo i waży zaledwie 995 gram, wyposażone zostały w odpowiednio 15,6 i 14-calowe matryce Full HD, wykonane w technologii IPS.

Ultrabooki napędzane są procesorami Intel Core i5 8-generacji, wspomagane przez 8GB pamięci RAM oraz zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics 620. 14-calowy LG Gram dostępny będzie w wersji dyskiem SSD M.2 256GB, a 15,6-calowa wersja będzie umożliwiała wybór pomiędzy 256 lub 512GB na dane. W obu modelach zastosowano baterię o pojemności 72Wh, co w przypadku 14-calowego LG Gram oznacza ultradługi czas działania.

Podobnie jak w przypadku 17-calowej wersji, ultrabooki będą wyposażone we wszystkie niezbędne złącza - HDMI, USB C, dwa USB 3.1, Thunderbolt3. Podświetlana klawiatura oraz standard dekodowania dźwięku DTS Headphone X dopełnią obraz w pełni mobilnego ultrabooka. Ultrabooki będzie można odblokować za pomocą czytnika linii papilarnych, zatopionego w klawiszu włączania.

Podczas przedsprzedaży, która potrwa od 27 czerwca do 17 lipca, LG Gram 17Z990 oraz LG Gram 15Z990-V.AR56Y w wersji z 512GB pamięcią wewnętrzną dostępne będą z trzema zestawami promocyjnymi do wyboru: etui + monitor 29WK500, etui + smartfon LG Q60 lub etui + 8GB dodatkowej pamięci RAM + pakiet MS Office 365.

Decydując się na zakup LG Gram 14Z990 lub LG Gram 15Z990-V.AR52Y w wersji z 256GB pamięci wewnętrznej, będzie można wybrać pomiędzy: monitorem 29WK500, smartfonem LG Q60 lub zestawem etui + 8GB dodatkowej pamięci RAM + pakiet MS Office 365.

Wszystkie ultrabooki trafią do sprzedaży 18 lipca 2019 roku. Dostępne będą w wybranych sklepach Media Markt, w sklepie internetowym Morele.pl oraz w internetowym sklepie LG (LG Online Brand Store).

CENY:

LG Gram 17Z990-V.AA75Y - Srebrny - 6 999 zł

LG Gram 15Z990-V.AR56Y - 512GB - Biały - 5 999 zł

LG Gram 15Z990-V.AR52Y) - 256GB - Srebrny - 5 499 zł

LG Gram 14Z990-V.AR53Y - Biały - 4 999 zł