LG Gram 2020 - ultramobilny laptop

Do Polski trafiła nowa generacja ultraprzenośnych laptopów. Urządzenia o rozmiarach 14, 15,6 i 17 cali dostępne są w sprzedaży już teraz, a w okresie promocji przy ich zakupie można otrzymać monitor lub smartfon LG oraz certyfikat uprawniający do wymiany baterii w ciągu trzech lat.

Zdjęcie LG Gram 2020 /materiały prasowe

Linia LG gram 2020 obejmuje urządzenia o trzech wielkościach ekranu: 14, 15,6 i 17 cali. Wersja 14-calowa waży zaledwie 999 gramów, a 17-calowy LG Gram to 1350 gramów, zamkniętych w obudowie charakterystycznej dla 15,6-calowych laptopów. Flagowy model LG Gram 17" zdobył nagrodę innowacji CES 2020 Innovation Award.

Reklama

Procesory Intel Core 10. generacji w połączeniu z kartą graficzną Intel Iris Plus zapewniają dwa razy większą wydajność w porównaniu z urządzeniami zawierającymi procesory 8. generacji. Oznacza to dwukrotne przyspieszenie kodowania treści HEVC oraz możliwość odtwarzanych scen w jakości HDR 4K.



Ultrabooki od LG w edycji na 2020 rok zaprojektowane zostały dla maksymalnego wykorzystania procesora, dysku i baterii. Do najnowszego procesora dołączył dysk NVMe o pojemności 256 GB lub 512 GB. Bateria w wersjach 17 i 15,6-calowej ma pojemność aż 80Wh. Twórcy docenią duży, 17-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i proporcjach 16:10.

LG gram 2020 wyposażone są we wszystkie niezbędne złącza - HDMI, USB-C, dwa porty USB 3.1 oraz Thunderbolt™ 3. Dzięki temu ostatniemu złączu możliwe jest nie tylko przesyłanie danych osiem razy szybciej niż w przypadku standardowego wejścia USB 3.0, ale również ładowanie przez kabel USB-C czy podłączenie monitora o rozdzielczości 5K.



Zdjęcie LG Gram 2020 / materiały prasowe

W wersji 17-calowej powiększono klawiaturę. Obok zwiększenia powierzchni najczęściej używanych klawiszy - Backspace, Enter i Shift, do klawiatury numerycznej dodano czwartą kolumnę,. Wszystko to zachowując wymiary charakterystyczne dla obudowy 15,6-calowego laptopa.



Pracę w każdych warunkach umożliwi także podświetlana klawiatura, system dekodowania dźwięku DTS:X Ultra, a o bezpieczeństwo danych zadba czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilania.

Całość zamknięta jest w stylowej i wytrzymałej obudowie, wykonanej ze stopu magnezowo-karbonowego wykorzystywanego w lotnictwie. Ultrabooki spełniają normy militarne armii USA MIL-STD 810G, będąc odpornymi na przypadkowe upuszczenia, nacisk, wibracje, wahania temperatury, kurz i mgłę solną np. bryzę morską.



LG zaprezentowało również dwa kolejne ultralekkie urządzenia. LG Gram 15,6", ważący 1130 gramów i LG Gram 14, który waży 999 gramów, wyposażone zostały w odpowiednio 15,6 i 14-calowe matryce Full HD, wykonane w technologii IPS.





Zdjęcie / materiały prasowe

Ultrabooki napędzane są procesorami Intel Core i5 10. generacji, wspomagane przez 8 GB pamięci RAM oraz zintegrowaną kartę graficzną Intel Iris Plus. Obie wersje dostępne będą w dwóch kolorach - ciemno-srebrnym i białym z 256GB dyskiem SSD i 8GB pamięci RAM. Wersja 15,6-calowa wyposażona została w baterię o pojemności 80 Wh, a 14-calowa 72 Wh.



Ambasadorem najnowszej serii LG gram 2020 w Polsce został Rafał Sonik, sportowiec i przedsiębiorca.



Ceny referencyjne:



- LG Gram 17 (17Z90N) - Srebrny - 7 299 zł

- LG Gram 15 (15Z90N) - Biały, Srebrny - 5 699 zł

- LG Gram 14 (14Z90N) - Biały, Srebrny - 5 199 zł



Decydując się na zakup jednego z modeli ultrabooków LG gram 2020 podczas trwania promocji można otrzymać jeden z prezentów - ultrapanoramiczny monitor LG UltraWide 29WL500-B lub smartfon z czterema aparatami LG K51S. W obu przypadkach dodatkowo każdy klient otrzyma certyfikat uprawniający do bezpłatnej wymiany baterii w ciągu trzech lat od daty zakupu