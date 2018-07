Lenovo Yoga 730 - elastyczny i wszechstronny

Na polski rynek trafił konwertowalny laptop Yoga 730. Co wyróżnia go na tle innych, przenośnych komputerów?

Zdjęcie Lenovo Yoga 730 /materiały prasowe

Yoga 730 ma matowe, aluminiowe wykończenie w kolorze stalowym, smukła linia i wąskie ramki - ale to znamy z innych modeli. Za sprawą oryginalnych zawiasów ekran obraca się w zakresie 360 stopni oferując korzystanie z laptopa na cztery różne sposoby. Yoga 730 dostosowuje się do stylu pracy użytkownika, a nie na odwrót. Jej konwertowalna konstrukcja daje jeszcze więcej możliwości. W biurze, podczas korzystania z funkcji pakietu Office lub pisania dłuższych tekstów na klawiaturze sprawdzi się tradycyjne ustawienie laptopa. W czasie spotkania z klientem lub przyjaciółmi można ustawić ją w pozycji podstawki i wygodnie prezentować dane używając przy tym funkcji dotykowego ekranu. Lenovo Yoga 730 zapewnia elastyczność - zmienia się w duży tablet lub namiot, który jest fantastyczną pozycją do uczestniczenia w wideokonferencjach i oglądania ulubionych seriali.

Masa urządzenia wynosi 1,89 kg w wersji z 15-calowym ekranem oraz 1,19 kg w wersji 13-calowej. Zaletą, szczególnie dla osób w częstym ruchu, jest także bateria pozwalająca na 11 godzin działania (tak twierdzi producent). Lenovo Yoga 730 może pracować od świtu do zmierzchu, dzięki czemu noszenie zasilacza do pracy nie musi być koniecznością.

Lenovo Yoga 730 została wyposażona w wyświetlacze 13" lub 15" o rozdzielczości do 4K, które składają się z ponad 8 milionów pikseli i oferują jasność sięgającą 300 nitów.

W badaniu przeprowadzonym na grupie 1735 użytkowników laptopów z 4 krajów, aż 47 proc. z nich zadeklarowało, iż jest gotowych zapłacić więcej za wąskie ramki wokół ekranu. W związku z tym, ramki wokół wyświetlacza Yoga 730 liczą 6,55 mm (po bokach) oraz 9,65 mm, co wpływa na większy obszar roboczy i spełnia oczekiwania użytkowników. Sam ekran zapewnia szerokie kąty widzenia (178⁰) co jest szczególnie istotne w czasie oglądania filmów i zdjęć w gronie znajomych bądź prezentowania danych na ekranie podczas biznesowego spotkania. W tym modelu dbałość o najwyższą jakość obrazu idzie w parze z dźwiękiem. Głośniki JBL z technologią Dolby Audio Premium pozwalają doświadczyć przestrzennego dźwięku z mniejszymi zakłóceniami podczas korzystania z multimediów i połączeń głosowych.

Laptop dostępy jest z procesorami Intel Core 8 generacji, na czele z nowym, czterordzeniowym i7, który zapewni maszynie aż 40-procentowy przyrost mocy względem poprzedniej generacji. Opcjonalnie laptop wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA GTX 1050 opartą na NVIDIA Pascal.

Do tego możemy dorzucić pamięć RAM wynoszącą 16 GB DDR4 wraz z najnowszymi rozwiązaniami łączności, jak dwuzakresowe WiFi 802.11 ac i Bluetooth 4.1. Dysk SSD o pojemności do 1 TB przyspiesza uruchamianie systemu, aplikacji, a także transfer plików, zaś funkcja Windows Hello wraz z czytnikiem linii papilarnych pozwalają nie tylko bezpieczne, ale też błyskawiczne zalogować się do urządzenia. Yoga 730 jest wyposażona w dwa porty USB-C, które posiadają szybkie złącze Thunderbolt 3 dedykowane współpracy z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości, wydajnymi urządzeniami do przechowywania danych i szybkiemu ładowaniu. Laptop może też rejestrować i edytować wiele strumieni wideo w czasie rzeczywistym lub połączyć szeregowo inne urządzenia, aby ułatwić sobie pracę.

Zdjęcie Lenovo Active Pen 2 / materiały prasowe

Najnowsza propozycja Lenovo jest dostępna także z rysikiem Lenovo Active Pen 2 i funkcją Windows Ink dzięki czemu można wykorzystać laptop do projektowania, szkicowania oraz tworzenia notatek na wyświetlanych dokumentach. Dzięki precyzji (4096 poziomów nacisku) oraz technologii Palm Rejection, rysik imituje wrażenia charakterystyczne dla notowania na papierze. Funkcja Windows Ink dostępna bezpośrednio z paska zadań umożliwia zapisywanie swoich myśli na bieżąco, jednocześnie mając możliwość ich formatowania lub przesłania do innych urządzeń.

Ceny i dostępność

Laptopy Lenovo Yoga 730 w wersji 13" i 15" są już dostępne w sprzedaży m.in. w sieci sklepów Komputronik, Euro.com.pl, Media Expert oraz x-kom w cenie od 4 499 zł.