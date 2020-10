Lenovo X1 Nano - najszerszy ThinkPad w historii

Lenovo wprowadza na rynek ważącego zaledwie 907 g ThinkPad. X1 Nano to pierwszy laptop Lenovo ThinkPad na platformie Intel Evo 2 i działający z procesorem Intel Core 11. generacji.

Zdjęcie Lenovo X1 Nano /materiały prasowe

Cechy definiujące nową kategorię komputerów działających z procesorami Intel Core i technologią Intel Hybrid. Jest on owocem programu innowacyjności Project Athena firmy Intel. Opcjonalna łączność 5G zapewnia szybsze, bezpieczne i zoptymalizowane połączenia w zasięgu sieci tej klasy, a lepszą ochronę zapewniają funkcje zabezpieczeń ThinkShield.

ThinkPad X1 Nano waży mniej niż kilogram i jest najlżejszym w historii ThinkPadem. Należy do najwszechstronniejszych ultralekkich laptopów dostępnych na rynku i wyróżnia się najwyższej klasy wydajnością, wyświetlaczami, dźwiękiem oraz zabezpieczeniami.



X1 Nano działa z najlepszymi procesorami Intel Corei7 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe, dlatego umożliwia tworzenie materiałów cyfrowych do 2,7 razy szybciej8, o ponad 20% szybszą pracę biurową, a także ponad 2x szybsze działanie transmisji strumieniowych i gier w rzeczywistych zastosowaniach w porównaniu z produktami konkurencyjnymi. Złącze Thunderbolt 4 umożliwia szybką łączność przy użyciu jednego przewodu na potrzeby zasilania oraz współdziałania z monitorem, pamięcią masową i innymi urządzeniami zewnętrznymi.



Komputer może mieć zainstalowany fabrycznie system Windows 10 Pro lub Ubuntu Linux OS oraz opcjonalną funkcję 5G do łączności gotowej na przyszłość. Wyświetlacz w tym modelu ma rozdzielczości 2K, przekątną 13 cali i proporcje 16:10 z Dolby Vision. Laptop jest wyposażony w system czterech głośników z technologią Dolby Atmos.

ThinkPad X1 Nano ma być dostępny w 4. kwartale roku 2020. Ceny mają zaczynać się od 1949 euro.