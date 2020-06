Lenovo ThinkCentre - najmniejszy w historii komputer stacjonarny

Firma Lenovo wprowadziła do oferty nowe komputery stacjonarne ThinkCentre o wyjątkowym formacie „nano”. ThinkCentre M75n ma zaledwie 350 ml pojemności i jest najmniejszym komputerem stacjonarnym w ofercie ThinkCentre.

Zdjęcie Lenovo ThinkCentre /materiały prasowe

ThinkCentre M75n umożliwia odbieranie poczty, połączeń VoIP i wiadomości w komunikatorach w trybie wstrzymania, a także błyskawiczny powrót do pełnej funkcjonalności. ThinkCentre M75n ma zaledwie 22 mm grubości, jednak mimo niewielkich gabarytów użytkownicy znajdą w nim wszystkie porty potrzebne do współdziałania z urządzeniami peryferyjnymi, sieciami i akcesoriami. Do komputera można podłączyć dwa monitory, pełnowymiarową klawiaturę, mysz, słuchawki i inne niezbędne użytkownikowi urządzenia.

Komputer można zamocować przy użyciu odpowiednich akcesoriów w dowolnej przestrzeni — na ścianie, za monitorem czy pod blatem, a także w trybie wolnostojącym na biurku. ThinkCentre M75n waży zaledwie 505 gramów i mimo iż jest urządzeniem stacjonarnym, zdecydowanie łączy wydajność z mobilnością Wystarczy podłączyć ThinkCentre M75n do klawiatury zewnętrznej, myszy i dwóch monitorów, aby korzystać z ergonomicznego, wszechstronnego komputera stacjonarnego.

Urządzenie nadaje się do integracji ze środowiskami magazynowymi, sklepowymi czy medycznymi. Działa na brzegu sieci i łączy się bezprzewodowo przez Wi-Fi i Bluetooth, aby efektywnie komunikować się z chmurą czy centrum danych. Może także służyć jako dedykowany thin client do pracy w domu. Zapewnia bezpiecznie wdrażanie i zarządzanie nim zdalnie w chmurze lub w modelu Desktop as a Service. Z myślą o działaniu w różnorodnych rozwiązaniach na brzegu sieci czy thin client M75n IoT jest oferowany z różnymi opcjami systemu operacyjnego, a jego sterowniki działają także z ich starszymi wersjami, aby zapewnić zgodność wsteczną.

Urządzenia ThinkCentre chronią dane i procesy biznesowe o znaczeniu krytycznym przy użyciu zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa - ThinkShield. Komputery stacjonarne ThinkCentre Nano posiadają funkcje zabezpieczeń takie jak układ dTPM 2.0, ochrona portów Smart USB, możliwość wyłączania poszczególnych gniazd USB, czujnik otwarcia obudowy i wiele innych, które można dostosować do własnych potrzeb.