Lenovo Legion Slim 7i- gamingowy laptop Lenovo waży mniej niż 2 kg

Z reguły myśląc o laptopach dla graczy, w głowie rysuje się obraz ciężkiego i dużego sprzętu, któremu raczej daleko do typowego ultrabooka. Na szczęście nowe urządzenie od Lenovo może to zmienić.

Zdjęcie Legion Slim 7i /materiały prasowe

Spora waga oraz niemałe gabaryty gamingowych laptopów wynikają przede wszystkim z ich podzespołów. Podczas gdy przenośny komputer do pracy skupia się na działaniu programów biurowych, coraz bardziej rozbudowane gry wymagają dużych kart graficznych czy rozbudowanych systemów chłodzenia.

Wyjątkiem od tego stanu rzeczy może być laptop Lenovo Legion Slim 7i. Jak zapewnia producent, urządzenie ma ważyć mniej niż 2 kg. Jednym ze sposób na odchudzenie laptopa było wymyślenie nowego systemu chłodzenia. Rozwiązanie nazwane Lenovo Legion Coldfront 2.0 jest nie tylko mniejsze ale też posiada ulepszony i bardziej wydajny układ wlotu powietrza.

Laptop będzie wyposażony w 15,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości do 4K, do 2 TB pamięci NVMe PCIe SSD, do 32 GB z 3200 MHz pamięci RAM DDR4 i może być skonfigurowany z wykorzystaniem układu Intel Core i9-10980HK i procesora graficznego NVIDIA RTX 2060 Max-Q.

Producent zachwala także wydajną baterię, która może zapewnić do 7,75 godziny ciągłego grania. Specjalna funkcja Rapid Charge Pro pomoże również w szybkim ponownym naładowaniu.

Lekki laptop dla graczy ma zadebiutować przed okresem świątecznym. Jego ceny mają startować od 1329 USD.