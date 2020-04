Legion - nowe laptopy Lenovo dla graczy

Marka Lenovo Legion zapowiedziała nową serię gamingowych laptopów. Urządzenia będą działać z najnowszymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 2080 Super oraz procesorami Intel Core serii H 10 generacji.

Zdjęcie Nowe laptopy Lenovo dla graczy /materiały prasowe

Seria obejmuje najnowsze modele Lenovo Legion. Wśród nich znalazł się flagowy Legion 7 wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX SUPER z technologią Max-Q Design. Pokrewny model Lenovo Legion 5 będzie oferować kartę graficzną do poziomu RTX 2060. Jak zapewnia producent, na nowych laptopach gry będą wyświetlane płynniej i bez efektu tearingu, czyli "poszarpanych" klatek i zacięć obrazu. Wszystko dzięki technologii NVIDIA G-SYNC. Oba nowe laptopy serii Lenovo Legion będą też wyposażone w najnowsze procesory Intel Core serii H 10 generacji.

Reklama

Urządzenia będą też pierwszymi modelami z nową technologią NVIDIA Advanced Optimus, która zwiększa efektywność baterii. Opracowana przez firmę NVIDIA technologia Advanced Optimus dynamicznie wykrywa obciążenia procesora graficznego i automatycznie łączy z NVIDIA GPU (do wymagających zadań), albo IGP (do zadań o mniejszym zapotrzebowaniu na zasoby graficzne). Oszczędza to energię baterii podczas korzystania z mniej wymagających aplikacji i zapewnia maksymalną wydajność oraz liczbę klatek na sekundę w trakcie gry.

Laptopy Lenovo Legion 5, Lenovo Legion Y540 z opcją grafiki RTX 2060, Lenovo Legion 7 oraz Lenovo Legion Y740 z opcją grafiki RTX 2070 będą na początku drugiej połowy roku.