Laptopy Asus VivoBook S15 (S530) i S14 (S430) debiutują w Polsce

Asus wprowadza do sprzedaży w Polsce komputery VivoBook S15 (S530) i S14 (S430) – czyli parę stylowych i lekkich laptopów z systemem Windows 10.

Zdjęcie Nowe Vivobooki w Polsce /materiały prasowe

Laptopy S15 i S14 dysponują zawiasem ErgoLift, który znacznie zwiększa komfort podczas długich sesji pisania. Ten mechanizm automatycznie unosi klawiaturę pod katem 3,5°, kiedy pokrywa laptopa jest otwarta, w celu zapewnienia użytkownikowi wrażeń podobnych do pisania na klawiaturze desktopowej. Zawias ten tworzy również dodatkową przestrzeń wentylacyjną, poprawiając cyrkulację powietrza wokół dolnej części obudowy - dla lepszej wydajności chłodzenia.

VivoBook S15 i S14 wyposażone są w ekran z ramką NanoEdge z trzech stron, który wyróżnia się jeszcze węższymi ramkami na górze i po bokach. Zapewnia to laptopowi stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 84% - dla immersji oferowanej teraz w znacznie bardziej kompaktowej konstrukcji. Zastosowane w tych laptopach matryce oferują również technologię szerokoekranową oraz odwzorowanie kolorów dla zapewnienia realistycznych efektów wizualnych, nawet podczas oglądania z bardzo ostrego kąta.



Laptopy VivoBook S15 i S14 są mniejsze od większości laptopów podobnej klasy, a ich profile mierzą 18 mm grubości w najwęższym punkcie. Model S15 z 15,6-calowym ekranem waży tylko 1,8 kg, natomiast łączna waga 14-calowego laptopa S14 wynosi jedynie 1,4 kg. Modele VivoBook są wyposażone w procesory Intel Core i7 ósmej generacji, 8 GB pamięci RAM oraz niezależną kartę graficzną NVIDIA GeForce MX150.



Opcjonalnie dostępny jest zintegrowany w touchpadzie czytnik linii papilarnych, który umożliwia dostęp za jednym dotknięciem za pośrednictwem Windows Hello. VivoBook S15 posiada również pełnowymiarową, podświetloną klawiaturę



Modele S15 i S14 oferują bogate możliwości połączeń, w tym gniazdo USB Type-C (USB-C). Gniazdo USB-C 3.1 Gen 1 umożliwia również transfery danych z prędkością 10 razy wyższą niż przez starsze połączenia USB 2.0. Ponadto laptopy te oferują także gniazda USB 3.1 Gen 1 Type-A oraz USB 2.0, wyjście HDMI.



Wszystkie modele z serii VivoBook są teraz wyposażone w wysokiej jakości baterię umożliwiającą pracę przez cały dzień, a także oferującą 3 razy dłuższą żywotność w porównaniu do standardowych akumulatorów litowo-jonowych. Technologia szybkiego ładowania umożliwia użytkownikom naładowanie baterii do 60 proc. w ciągu 49 minut