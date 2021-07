Komputery okazały się za mocne – firma zmuszona wstrzymać dostawy

Mieszkańcy sześciu stanów - Kalifornii, Kolorado, Hawajów, Oregonu, Vermont i Waszyngtonu nie otrzymają zamówionych komputerów z serii Alienware. Powodem są nowe przepisy, które weszły do wspomnianych stanów na początku miesiąca.

W jasny sposób regulują one standardy efektywności energetycznej dla komputerów PC. Oznacza to, że niektóre wersje komputerów firmy Dell - mowa tu o modelach Alienware Aurora R10 i R12, są po prostu za mocne i nie spełniają wymogów prawnych, danego stanu.

O zamieszaniu poinformował serwis PC Gamer, który zamieścił na swoich łamach oficjalnie oświadczenie amerykańskiego przedsiębiorstwa. Firma Dell informuje w nim o wstrzymaniu dostaw oraz zamówień dla wybranych zestawów, ze względu na nowe przepisy dotyczące zużycia energii CEC.

Nowe regulacje to spory problem nie tylko dla graczy, ale także samych producentów. Wymagają one bowiem całkowicie odmiennego spojrzenia na zakres konfiguracyjny gotowych zestawów, dostępnych w sklepach. Oznacza to, że wiele z dostępnych produktów, musi przejść stosowne zmiany, by mogły być sprzedawane objętych nowym prawem stanach.

