Japończycy stworzyli superkomputer, który jest najszybszą tego typu konstrukcją na świecie. Informację tę potwierdził europejsko-amerykański projekt TOP500.

Zdjęcie Superkomputer Fugaku /materiały prasowe

Superkomputer Fugaku jest pierwszą japońską konstrukcją od prawie dekady, która osiągnęła miano najszybszej na świecie. Nowy komputer znalazł się w światowej czołówce we wszystkich kategoriach związanych z jego wydajnością. Analitycy oceniają, jak sprzęt radzi sobie w przemysłowych metodach obliczeniowych, podczas pracy na dużych zbiorach danych oraz w aplikacjach do sztucznej inteligencji. Fugaku ma posłużyć do potężnych symulacji wykorzystywanych w badaniach naukowych oraz technologiach wojskowych i przemysłowych.

Reklama

Fugaku został wybrany najszybszym komputerem świata po przeprowadzeniu ponad 415 biliardów obliczeń na sekundę - to około 2,8 raza szybciej niż opracowany przez USA system Summit, który stał się najszybszym komputerem w listopadzie 2019 roku.

Fugaku ma osiągnąć w pełni operacyjne parametry na początku 2021 roku. Na razie Japończycy wykorzystują go do walki z koronawirusem.