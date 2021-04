Jak wejść do BIOS-u? Praktyczny poradnik

Pytanie, jak wejść do BIOSu, jest bardzo powszechne. Wynika to z faktu, że chociaż jest to bardzo proste i zajmuje jedynie chwilę, w zależności od tego, z jakiego korzystamy urządzenia, proces ten przebiega nieco inaczej. Poniżej wyjaśnimy Wam dokładnie, jak wejść w BIOS, ale też przy okazji podejmiemy temat tego, czym to właściwie jest i do czego służy.

Jak już wspomnieliśmy, odpowiedź na pytanie, jak wejść do BIOSu, nie należy do skomplikowanych. Jedyne, co musimy zrobić, to nacisnąć odpowiedni skrót klawiszowy w momencie odpalania się komputera. W praktyce oznacza to, że musimy nacisnąć przycisk startu na laptopie lub komputerze, a następnie szybko i wielokrotnie naciskać właściwy klawisz, aż otworzy się BIOS.

Jaki to powinien być klawisz? Cóż, to już zależy od modelu laptopa lub komputera. Wśród najpopularniejszych opcji można wyróżnić takie klawisze, jak Enter, Delete, F8 oraz Escape. Jeśli żaden z nich nie działa, dobrym pomysłem może być wpisanie w Google modelu sprzętu wraz z dopiskiem “BIOS". W wielu przypadkach będziemy w ten sposób w stanie szybko znaleźć odpowiedni skrót klawiszowy dla naszego sprzętu.

Czym jest BIOS i do czego służy?Niemal każdy, kto miał jakąś bliższą styczność z komputerami czy laptopami, zapewne kojarzy skrót BIOS. Nie każdy jednak wie, co on dokładnie oznacza. Pochodzi on od nazwy Basic Input/Output System, czyli Podstawowy System Wejścia/Wyjścia. Brzmi to skomplikowanie, ale w praktyce wiele ustawień, które można zmienić w tym systemie, do skomplikowanych nie należą.

BIOS działa niezależnie od systemu operacyjnego - nie znajduje się on bowiem na dysku twardym, a bezpośrednio w płycie głównej i innych komponentach, np. w karcie graficznej. W BIOS-ie można zmienić podstawowe ustawienia dotyczące komputera, między innymi to, z jakiego nośnika ma się bootować system - np. z dysku, pendrive’a lub płyty CD. To również dość prosty i szybki proces, a niekiedy może on się przydać (np. we wielu współczesnych laptopach, w których nie ma już wewnętrznych napędów optycznych, żeby włożyć płytę CD z systemem).

BIOS pozwala także na zmianę daty i godziny komputera oraz na ustawienie na niego hasła. Nie należy mylić hasła do BIOS-u z hasłem do systemu operacyjnego. Ta pierwsza opcja jest bezpieczniejsza, ale mniej intuicyjna, więc na ogół spotyka się ją w komputerach firmowych, a rzadziej prywatnych.