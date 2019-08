Z każdym rokiem słowo „streaming” zyskuje na popularności. Transmitować wideo w czasie rzeczywistym, może już dziś każdy. Wystarczy komputer z kamerą internetową lub telefon albo tablet. Jak jednak robić to by wypaść profesjonalnie?

Coraz większą popularnością cieszą się grabbery przechwytujące sygnały wideo. Urządzenia tego typu podłączamy do komputera lub nawet telefonu po złączu USB, i uzyskujemy możliwość przechwycenia oraz przesłania do odbiorców obrazu z niemal każdej kamery lub aparatu. Wszystko z wykorzystaniem darmowego oprogramowania OBS i ogólnodostępnych, również darmowych serwisów streamingowych.

Dlaczego potrzebny mi grabber do przechwytywania obrazu z kamery?

Odpowiedź jest prosta − komputery przeważnie nie mają wejścia HDMI, a kamery nie przesyłają obrazu poprzez USB poza dedykowanymi modelami np. internetowymi. Tak więc grabber "HDMI to USB" może okazać się niezbędny, aby przechwycić obraz z kamery konsumenckiej lub profesjonalnej, z lustrzanki, z kamery z drona, czy jakiegokolwiek źródła wideo ze wyjściem HDMI. Najbardziej zaawansowane urządzenia przechwytujące działają w standardzie USB 3.0 i pozwalają na przechwycenie sygnału RAW, bez kompresji. Urządzenia takie − poza przeniesieniem sygnału HDMI z kamery na USB do komputera − mogą odciążyć pracę sprzętu wideo. Posiadając kamerę, która nagrywa obraz 4K, za pomocą grabbera możliwa jest kompresja sygnału do np. 1080p. Wstępnie przygotowany w ten sposób sygnał zostanie przekazany do komputera, laptopa czy nawet telefonu z systemem Android.

Zestaw składający się z komputera stacjonarnego lub laptopa, kamery i dobrej klasy urządzenia przechwytującego jest idealną konfiguracją zarówno dla początkującego streamera, jak i profesjonalisty. Wystarczy jeszcze zaopatrzyć się w całkowicie darmowy program OBS (Open Broadcaster Software), który w bardziej wprawnych rękach okaże się świetnym narzędziem do wysyłania transmisji z wykorzystaniem nawet kilku źródeł. Co istotne, zestaw ten pozwoli zarówno na prowadzenie transmisji strumieniowej z domu czy biura, ale również w terenie. To wygodne rozwiązanie, gdyż grabbery takie, jak HDR UH6_0P, HDR U3, HDR U1m lub HDR U5 pobierają zasilanie z portu USB, a HDR U5 posiada dodatkowo wbudowany akumulator 3000mAh i umożliwia pracę w pełni mobilną.



Wykorzystanie zewnętrznego grabbera jako karty przechwytującej jest dobrym rozwiązaniem dla youtubera, vlogera czy gracza. Z takim zestawem będzie w stanie streamować wideo na najpopularniejsze serwisy, od Youtube’a, po Facebooka, Twitcha oraz inne. Wykorzystanie streamingu widzimy jednak również w zastosowaniach przemysłowych. Wielokrotnie pojawia się konieczność wysłania transmisji z rady czy zebrania w firmie, z konferencji lub szkolenia, lub zawsze wtedy, gdy chcemy poszerzyć grono odbiorców przekazu na żywo. Obecnie również wszystkie samorządy zobligowane są do transmisji obrad na żywo, a wykorzystanie w instalacji grabberów HDMI to USB znacznie ułatwi realizację tego zadania i spełnienie warunków ustawy. Jednak zastosowań streamingu może być znacznie więcej − od obsługi dronów przez filmowców, fotografów czy służby, po obserwację lasów przed nadleśnictwa - wszędzie tam gdzie chcemy przesłać obraz przez internet do wielu odbiorców na żywo z możliwością jednoczesnego przechwycenia.

Oddzielnym zagadnieniem jest streaming w grach komputerowych. Gdy mówimy o profesjonalnym streamingu na myśl przychodzi nam połączenie ze sobą dwóch komputerów w jeden układ, tak aby jedna jednostka odpowiadała za obsługę gry w wysokich parametrach, a druga służyła do zarządzania streamingiem. Wykorzystując modele grabberów HDR UH60P lub HDR U3 będzie można przechwycić obraz z komputera do grania na komputer do streamingu. Dzięki temu nie stracimy przyjemności z gry w rozdzielczości 4K i nie obciążymy dodatkowo procesora, a zarazem będziemy strumieniować sygnał do sieci w wysokiej rozdzielczości i zapisywać wszystko na dysk wewnętrzny.

Czym się kierować w wyborze grabbera?

Najważniejszym pytaniem jest rozdzielczość wejściowa i rodzaj źródła, z którego chcemy przechwytywać obraz (kamery, aparatu czy odtwarzacza wideo), rozdzielczość strumienia wideo, jaki chcemy uzyskać oraz za pomocą jakiego urządzenia obraz będzie przechwytywany (komputer PC, laptop czy telefon z Androidem). Obecnie każde urządzenia wspiera na wejściu sygnały do Full HD 1080p w 60Hz. Bardziej zaawansowane modele pozwolą obsłużyć na wejściu sygnały do 4K @ 60Hz, choć maksymalna rozdzielczość przechwytywania będzie wynosiła 1080p@60Hz. Przechwytywanie 4k jest obecnie domeną profesjonalnych i zaawansowanych urządzeń dedykowanych do pracy w studiach produkcyjnych.



Przykładem przystępnego cenowo grabbera obsługującego na wejściu sygnał 4k i na wyjściu maks. Full HD, jest model HDR UH60P od dystrybutora C4i. To zewnętrzne urządzenie podłączane do portu USB 3.0, które przechwytuje sygnał RAW bez kompresji, za którą następnie odpowiada program przechwytujący wideo (w nim definiujemy oczekiwane parametry dotyczące strumienia i kompresji). Grabber HDR UH60P jest automatycznie wykrywany w systemach Windows, Mac OS i Linux jako zewnętrzna karta przechwytująca. Ponadto, urządzenie posiada wyjście podglądowe HDMI Loop i pozwala na dodanie do przechwytywanego sygnału dodatkowej ścieżki audio (wejście 3,5mm) oraz wyodrębnienie audio z wejściowego strumienia HDMI. Budżetowym odpowiednikiem HDR UH6_0P jest model HDR UH6_0, który posiada jedynie złącze USB 3.0, wejście HDMI i wspiera na wejściu sygnały do 1080p 60Hz. Adekwatnymi modelami do ww. urządzeń są grabbery firmy Gomax − GMX CAP-502MJZ i CAP-502MJ, jednak one umożliwiają pracę tylko z sygnałami niezabezpieczonymi.

Inną alternatywą jest rodzina urządzeń U3 i U1m. Obsługują na wejściu obraz do 4K@30Hz i pozwalają nagrywać sygnał FHD. Ich cechą charakterystyczną jest wsparcie sprzętowej kompresji do MJPEG. Urządzenia działają z dostarczonym przez producenta oprogramowaniem, w którym możemy regulować parametru przechwytywanego obrazu. Model U3 posiada dodatkowo wyjście HDMI Loop oraz wejście i wyjście audio. Zaletą modeli U3 i U1m jest unikatowa możliwości podłączenia do telefonu lub tabletu z systemem Android i wykorzystanie go zamiast komputera PC. HDR U3 został wyposażony w złącze USB typu C, jednak możliwości podłączenia jest więcej dzięki adapterom dołączonym przez producenta do zestawu. Uwagę zwraca także model HDR U5, który jako jedyny grabber na rynku posiada wbudowaną baterię litowo-jonową i pozwala na w pełni mobilną pracę przy przechwytywaniu wideo.



Grabbery w postaci kart komputerowych firmy BlackMagicDesign: Intensity Pro 4k czy DeckLink Mini Recorder 4k potrafią przechwycić sygnał 3840x2160 w 30 klatkach i w 12 bitowej przestrzeni kolorów RGB 4:4:4 z deep kolor i HDR, a także nagrać go lub przesłać dalej w formacie stratnym lub bezstratnym wraz z sygnałem audio. W ich przypadku konieczny jest jednak szybki port PCI Express − lub w przypadku grabberów zewnętrznych, jak Ultra Studio Mini recorder − port Thunderbolt. Urządzenia BlackMagicDesign są kompatybilne z większością profesjonalnego oprogramowania do edycji i obróbki obrazu m.in. firmy Adobe. BlackMagicDesign wraz ze sterownikami dostarcza również uniwersalne oprogramowanie Media Express do przechwytywania wideo i współpracuje z komputerami pracującymi pod kontrolą Windows, MacOs i Linux.

Ofertę grabberów w firmie C4i uzupełniają urządzenia typowo konsumenckie, które znajdą też zastosowaniu w mniej wymagających instalacjach. Obok wsparcia streamingu pozwolą również na przechwytywanie wideo niezależnie od komputera PC - są to modele HDR TBOX Mini Plus, czy HDR TBox Deluxe E lub HDR TBox Deluxe, które pracują również z sygnałami kompozytowi i komponentowymi.