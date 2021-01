Jak przyspieszyć komputer? Najlepsze triki i sposoby

Wszystko było dobrze, aż tu nagle komputer znacznie spowolnił? A może już od jakiegoś czasu można było odczuć, że sprzęt powoli, ale coraz wyraźniej traci wydajność? Możemy się w takich przypadkach zastanawiać, jak przyspieszyć komputer i przywrócić go do dawnej sprawności.

Zdjęcie Jak polepszyć pracę naszego komputera? /123RF/PICSEL

Zresztą komputer wcale nie musi “mulić", abyśmy chcieli go przyspieszyć - czasami po prostu zależy nam na tym, żeby wycisnąć z urządzenia ostatnie soki, nawet, jeśli jeszcze radzi sobie ono nieźle. Zebraliśmy dla Was szereg przydatnych wskazówek, które powinny okazać się pomocne we wszystkich wymienionych przypadkach (i nie tylko). Zapraszamy!

Jak przyśpieszyć komputer? Na początek najprostsze sposoby

W pierwszej kolejności chcielibyśmy wymienić sposoby, które nie wymagają szczególnej wiedzy czy umiejętności, a w zdecydowanej większości przypadków także korzystania z jakichkolwiek zewnętrznych narzędzi. Część z nich może się wydawać bardzo oczywista, ale niekoniecznie dla każdego, więc zdecydowanie warto je omówić.



1. Pozbądź się niepotrzebnych programów z Autostartu

Na sam początek warto sprawdzić, jakie programy odpalają się automatycznie przy starcie komputera i wyłączyć te, które nie są nam potrzebne. Jest to istotne, ponieważ nie tylko przez to komputer dłużej się odpala, ale też później wolniej działa. Niestety bardzo wiele programów nie pyta w trakcie instalacji o zgodę na automatyczne uruchamianie, a robi to bez pozwolenia.

Zarządzać Autostartem można za pomocą zewnętrznych narzędzi, takich jak CCleaner, ale nie są one niezbędne, żeby pozbyć się z niego zbędnych programów. Wystarczy, że naciśniesz skrót klawiszowy Ctrl + Alt + Delete, wybierzesz spośród dostępnych opcji Menadżer zadań, a kiedy się on otworzy, przejdziesz do zakładki Uruchamianie.

Dla ułatwienia warto następnie nacisnąć na “Stan", aby posortować programy tak, żeby na początku były widoczne te o stanie “Włączona" (oznacza to, że dany program uruchamia się automatycznie wraz ze startem systemu). Jeśli zobaczymy na liście jakiś program, który nie chcemy, aby włączał się automatycznie, wystarczy kliknąć na przycisk “Wyłącz", ulokowany w prawym dolnym rogu okna.