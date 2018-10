HP rozszerza linię urządzeń Spectre oraz Elite

Pakiet zaprezentowanych przez HP nowości obejmuje m.in. HP Spectre x360 w nowym wzornictwie, w tym obudowę w kolorze niebieskim, z kolei EliteBook x360 jest najlżejszym na świecie 14-calowym komputerem biznesowym z obracanym ekranem. Nową ofertę uzupełnia monitor HP EliteDisplay E243d Docking Monitor oraz myszka ze skanerem linii papilarnych HP USB Fingerprint Mouse.

Zdjęcie HP EliteBook x360 1040 /materiały prasowe

10 lat wzornictwa Elite

HP EliteBook x360 1040 G5 jest komputerem konwertowalnym z 14-calowym ekranem w obudowie typowej dla urządzeń z ekranem o przekątnej 13 cali. Jednoczęściowa aluminiowa obudowa wykonana w technologii CNC oraz anodyzowane wykończenie sprawiają, że urządzenie przyciąga spojrzenia i spełnia rygorystyczne normy MIL-STD.

Reklama

W sprzęcie klasy Premium mobilność jest kluczową sprawą, dlatego urządzenie wyposażono w baterię starczającą nawet na 17 godzin, gigabitową łączność 4G LTE, opcjonalny ekran HP Outdoor Viewable Display z powłoką przeciwodblaskową i jasnością do 700 nitów, a także opcjonalny filtr HP Sure View, który działa zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i poza nimi. Bez względu na to, czy użytkownik pracuje w biurze, czy w kawiarni, zagrożenia czają się wszędzie i stanowią ważny czynnik w procesie zakupu komputera.

EliteBook x360 1040 oferuje opcjonalną łączność gigabitową 4G LTE, procesory Intel Core 8. generacji, do 32 GB pamięci operacyjnej i nawet 2 TB pamięci masowej - co gwarantuje, że urządzenie sprawdzi się w każdym zastosowaniu.

Personalizacja komputera jeszcze nigdy nie była tak łatwa. Dzięki partnerstwu HP z Zazzle użytkownicy mogą tworzyć dekoracyjne, wycinane laserowo wzory na swoich notebookach HP Elite. W ten sposób firmy mogą łatwo oznaczyć urządzenia swoją marką, a inni użytkownicy mogą zaprojektować własny wzór.

Nowe Spectre

Przeprojektowane modele HP Spectre x360 13 oraz HP Spectre x360 15 tworzą linię nowych produktów klasy Premium. Komputery dostępne w kolorze ciemnoszarego srebra z miedzianymi akcentami oraz zupełnie nowym kolorze morskiego błękitu, oferują wykończenie przypominające oszlifowany klejnot, które można uzyskać tylko poprzez obróbkę CNC. Równie istotna jest funkcjonalność, dlatego nachylony port USB-C jest teraz umieszczony na krawędzi po prawej stronie urządzenia, co umożliwia lepsze zarządzanie kablami.

Zdjęcie HP Spectre x360 13 / materiały prasowe

Nowa linia Spectre jest również wyposażona w najlepsze środki bezpieczeństwa. Chroniący prywatność wyłącznik kamery pozwala odłączyć kamerę internetową, kiedy nie jest potrzebna. Opcjonalnie dostępny jest również wbudowany filtr prywatności HP Sure View, który pomaga uniknąć ciekawskich oczu w miejscach publicznych.

Urządzenia zaprojektowano tak, aby były zawsze dostępne. Zapewnia to długi czas pracy na zasilaniu bateryjnym, nawet 22,5 godziny w przypadku Spectre x360 13 - wzrost o 37 proc. w porównaniu z poprzednią generacją - i nawet 17,5 godziny w przypadku Spectre x360 15. Opcjonalna gigabitowa łączność 4G LTE w urządzeniu 13-calowym[iii] oraz ultraszybkie Wi-Fi z szybkością pobierania danych sięgającą 1 gigabita w obu urządzeniach. Aktywny tryb standby gwarantuje ciągłe aktualizowanie poczty, kalendarza i kontaktów, a aktywacja poprzez czytnik linii papilarnych i polecenia głosowe umożliwia niemal natychmiastowe zalogowanie się.

Zarówno Spectre x360 13, jak i x360 15 zaprojektowano pod kątem wydajności spełniającej potrzeby każdego użytkownika. Autorskie oprogramowanie HP Command Center umożliwia optymalizację wydajności systemu oraz chłodzenia. Użytkownik może zmniejszyć szybkość wentylatora, aby wyciszyć go podczas oglądania filmu, albo zwiększyć jego moc w momencie pracy z wymagającymi aplikacjami, takimi jak edytory zdjęć czy filmów.

Spectre x360 13 wyposażono w procesory Intel Core 8. generacji, Spectre x360 15 to obecnie najpotężniejszy konwertowalny laptop Spectre, wydajniejszy nawet o 20 proc. od urządzeń poprzedniej generacji. To komputer dla twórców treści, oferujący nową konstrukcje termiczną, sześciordzeniowe procesory Intel Core 8. generacji oraz opcjonalną kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050Ti z technologią Max Q. Ponadto Spectre x360 15 oferuje opcjonalny ekran dotykowy 4K lub ekran FHD o jasności 650 nitów[ (jeden z najjaśniejszych paneli dostępnych na rynku) oraz nawet dwa porty Thunderbolt 3 obsługujące ekrany 5K.

Monitor ze stacją dokującą

Ponadto o HP oferuje dwa nowe rozwiązania. zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, które upraszczają łączenie urządzeń i maksymalizują produktywność w biurze. Nowy HP EliteDisplay E243d Docking Monitor stanowi prostszą alternatywę dla rozwiązań złożonych ze stacji dokującej i monitora, oferując pojedynczy kabel USB-A lub pojedynczy zasilany kabel USB-C do transmisji danych i wideo, a także chroniącą prywatność, wysuwaną kamerę internetową.

Zdjęcie HP USB Fingerprint Mouse / materiały prasowe

HP zaprezentowało również nową mysz HP USB Fingerprint Mouse, która pozwala użytkownikom odblokować komputer z Windows 10 dotykiem, poprzez skaner linii papilarnych, zapewniając bezpieczne, biometryczne uwierzytelnianie, które dział IT może wykorzystać w celu kontrolowania dostępu do urządzeń.

Zdjęcie HP USB Fingerprint Mouse / materiały prasowe

Ceny i dostępność

· HP Spectre x360 13 ma być dostępny w listopadzie br., w cenie od 1349 euro,

· HP Spectre x360 15 ma być dostępny w grudniu br., w cenie od 1699 euro (model nie pojawi się w Polsce),

· HP EliteBook x360 1040 ma być dostępny pod koniec października br., w cenie od 7999 zł,

· Mysz HP USB Fingerprint Mouse ma być dostępna w styczniu 2019 roku, w cenie od 299 zł,

· HP EliteDisplay E243d Docking Monitor ma być dostępny w grudniu br., w cenie od 1299 zł,

· Laserowo wycinane nakładki na pokrywę ekranów HP EliteBook 1000 jest już dostępne w cenie 17,49 euro.