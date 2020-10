HP prezentuje odświeżone wersje notebooków Pavilion

Firma wprowadza na rynek nowe notebooki Pavilion 13, Pavilion 14 oraz Pavilion 15, charakteryzujące się nowoczesnym designem, wydajnymi podzespołami oraz obudowami wykonanymi częściowo z odzyskanych tworzyw sztucznych.

Zdjęcie HP Pavilion /materiały prasowe

Firma HP Inc. ogłosiła aktualizacje swojej linii produktów Pavilion, które zostały zaprojektowane z myślą o podkreśleniu działań firmy HP na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Laptopy HP Pavilion 13, HP Pavilion 14 i HP Pavilion 15 mogą pochwalić się nowym, progresywnym wzornictwem i są pierwszymi laptopami konsumenckimi oferowanymi przez HP z procesorami Intel Core 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe. To także pierwsze notebooki konsumenckie HP, w których zastosowano tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu oraz materiały wyprodukowane z plastiku wyłowionego z oceanu.

Wysoka wydajności

Niezależnie od tego, czy uczestniczą w zajęciach online, czy przesyłają strumieniowo najnowsze wydarzenia, komputery Pavilion oferują najlepszą w swojej klasie produktywność mobilną i bogate, wciągające efekty wizualne dzięki nowym procesorom Intel Core 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe. Pavilion 14 i Pavilion 15 opcjonalnie będą wyposażone w kartę graficzną NVIDIA GeForce MX450, a Pavilion 15 będzie również oferował opcjonalne procesory mobilne AMD Ryzen z serii 4000.

Inne funkcje obejmują m.in. opcjonalną technologię pamięci dwukanałowej i opcjonalną pamięć Intel Optane ze standardem PCIe SSD do 1 TB, wydajną baterię umożliwiającą do 8,75 godziny w Pavilion 15.3, standard Wi-Fi 6, porty, głośniki HP, technologię HP Audio Boost i dostrojenie przez B&O.

Wyjątkowy design

W nowych modelach z serii Pavilion do konstrukcji obudowy głośników wykorzystano tworzywa sztuczne pochodzące z oceanów i recyklingu pokonsumenckiego - szacuje się, że dzięki zastosowaniu ich w tych w tych urządzeniach, około 92 000 plastikowych butelek nie trafia do oceanów i na wysypiska śmieci. Kartony i inne elementy użyte do pakowania nowych urządzeń są również w 100% pozyskiwane ze zrównoważonych źródeł i nadają się do recyklingu. Laptopy mają również certyfikat EPEAT Silver i Energy Star.

Zdjęcie HP Pavilion / materiały prasowe

Najnowsze komputery Pavilion są inspirowane sztuką. Dzięki czystym liniom i rzeźbiarskim elementom z atrakcyjnymi krawędziami w kształcie klepsydry, użytkownicy mogą łatwo otworzyć urządzenie ze wszystkich trzech stron. W ramach przeprojektowania serii Pavilion, urządzenia te mają gładką metalową obudowę 3D, która eliminuje linie podziału na urządzeniu, zapewniając elegancki, czysty wygląd i dotyk. Pavilion 15 ma stosunek ekranu do obudowy (screen-to-body ratio - STBR), na poziomie 86%, a we wszystkich trzech urządzeniach postawiono na smuklejszą konstrukcję, dzięki mniejszym wymiarom x/y (szer. / wys.). Wyświetlacze mają trójstronną ramkę z mikro-krawędziami - Pavilion 13 będzie dostępny z ekranem o rozdzielczości Full HD lub Ultra HD, natomiast Pavilion 14 i Pavilion 15 z panelami HD lub Full HD. Urządzenia obsługują również przesyłanie strumieniowe Microsoft High Dynamic Range (HDR) z technologią High Efficiency Video Coding (HEVC) preinstalowaną na panelach FHD i UHD, aby zapewnić bogatsze i bardziej kolorowe wrażenia wizualne.

Urządzenia są dostępne w pięciu unikalnych wariantach kolorystycznych. Wszystkie modele będą oferować kombinacje kolorów naturalnego srebra, świetlistego złota i ceramicznej bieli. Pavilion 14 zaoferuje również odcień delikatnego różu, natomiast Pavilion 15 będzie oferował cztery różne opcje kolorystyczne.

Ceny i dostępność :

HP Pavilion 13 będzie dostępny w październiku, w cenie od $679.99.

HP Pavilion 14 będzie dostępny w październiku, w cenie od $579.99.

HP Pavilion 15 będzie dostępny w październiku, w cenie od $599.99, za model z procesorem AMD.