Firma HP rozszerza portfolio jednostek stacjonarnych o nowe urządzenia z serii HP EliteDesk 800 G5 oraz ProDesk 600 i 400.

Zdjęcie Nowe desktopy HP /materiały prasowe

HP od lat przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa urządzeń końcowych, szczególnie dziś, gdy liczba ataków wciąż wzrasta. Kolejna generacja desktopów amerykańskiego producenta została wyposażona w HP Sure Sense, oparte na AI rozwiązanie do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

Reklama

Urządzenia zyskały również kilka funkcji zwiększających komfort pracy dla użytkowników biznesowych. HP ProDesk 400 Desktop Mini piątej generacji oferuje port USB-C ze wsparciem standardu Power Delivery (100W), który umożliwia korzystanie z jednego kabla do zasilania i podłączania ekranu. Z kolei komputer HP ProOne 400 G5, zaprojektowany z myślą o małych firmach, został wyposażony w wygodny wyświetlacz dotykowy.



Modele z serii HP EliteDesk 800 G5 oraz ProDesk 600 i 400 zasilają procesory Intel Core dziewiątej generacji.

Wśród zaprezentowanych jednostek stacjonarnych piątej i szóstej generacji znalazły się:

HP EliteDesk 800 G5 - komputer typu Tower, oferujący szerokie możliwości rozbudowy oraz obsługę technologii VR. HP EliteDesk 800 G5 jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 449 euro.

HP EliteDesk 800 G5 Small Form Factor - wysoka wydajność oraz stylowa konstrukcja zaprojektowana z myślą o nowoczesnym miejscu pracy. HP EliteDesk 800 G5 SFF jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 439 euro.

HP ProDesk 600 G5 Mini - koniec z plączącymi się przewodami. Komputer umożliwia łatwe podłączenie do zasilania czy ekranu (np. HP Mini-in-One lub HP EliteDisplay E243d), a to wszystko przy pomocy jednego kabla. HP ProDesk 600 G5 Mini jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 399 euro.

HP ProDesk 600 G5 Small Form Factor - kompaktowa konstrukcja z dużą ilością portów, może stanowić centrum łączność dla wszystkich urządzeń w biurze. HP ProDesk 600 G5 SFF jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 419 euro.

HP ProDesk 600 G5 Micro Tower - komputer typu Micro Tower, oferuje zaawansowane opcje oraz możliwości rozbudowy. HP ProDesk 600 G5 Micro Tower jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 429 euro.

HP ProOne 600 G5 - urządzenie All-in-One z wyświetlaczem o przekątnej 21,5 cala charakteryzuje elegancki wygląd oraz szerokie możliwości współpracy. HP ProOne 600 jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 549 euro.

HP ProDesk 400 G5 Mini - oszczędność miejsca dzięki zastosowaniu portów USB-C z trybem DisplayPort Alt. HP ProDesk 400 G5 Mini jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 349 euro.

HP ProDesk 400 G6 Small Form Factor - przystosowany do standardów nowoczesnego miejsca pracy, niezawodny, bezpieczny i wydajny komputer, który można rozbudowywać w miarę rozwoju firmy. HP ProDesk 400 G6 SFF jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 389 euro.

HP ProDesk 400 G6 Micro Tower - wydajna jednostka w kompaktowej obudowie. HP ProDesk 400 G6 Micro Tower jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 399 euro.

HP ProOne 400 G5 (20,0 i 23,8-cali) - komputer All-in-One zaprojektowany z myślą o małych firmach i wszechstronnych środowiskach pracy, z wyświetlaczem dotykowym. HP ProOne 400 G5 jest dostępny w Polsce od lipca br., w cenie od 499 euro.