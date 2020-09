HP - komputerowe nowości na koniec 2020 roku

W obecnych czasach potrzebujemy odpowiedniej technologii i specjalnie dostosowanych narzędzi do wydajnej pracy. Niezależnie od tego czy wykonujemy swoje obowiązki w domu czy w biurze, z pomocą mogą nam przyjść nowe stacje robocze firmy HP.

Zdjęcie Nowe urządzenia HP /materiały prasowe

Stacja robocza z prawdziwego zdarzenia

ZCentral 4R to najpotężniejsza w ofercie producenta stacja robocza do zastosowań w mediach, szeroko opisanej rozrywce czy nauce. Urządzenie zostało wyposażone w najnowsze procesory Intel Xeon W (do 18 rdzeni CPU) i karty graficzne w konfiguracjach do modelu NVIDIA Quadro RTX 8000. ZCentral 4R zapewnia również rozwinięte struktury bezpieczeństwa, łączące zewnętrzny system zamykania przedniego panelu czy preinstalowany pakiet HP Security Suite.

Komputery stacjonarne Z2 G5

Nowa oferta komputerów stacjonarnych Z od HP została stworzona specjalnie pod kątem projektantów oraz inżynierów. Nowe stacje robocze HP, HP Z2 Mini G5, HP Z2 Small Form Factor G5 i HP Z2 Tower G5, łączą wysoką moc obliczeniową droższych urządzeń z przystępną ceną i dostępnością.

HP Z2 Mini to najpotężniejsza na świecie ministacja robocza dla twórców korzystających z pakietu Adobe Creative Suite oraz najwydajniejsza na świecie ministacja robocza do uruchamiania aplikacji SolidWorks i Autodesk. Z2 Mini został przeprojektowany z wykorzystaniem nowych elementów termicznych wykorzystujących miedź, aby zapewnić 1,4-krotną wydajność procesora i 3-krotnie lepszą wydajność GPU niż jego poprzednik. Twórcy mogą teraz bez obaw radzić sobie ze złożonymi zadaniami, takimi jak renderowanie fotorealistycznych modeli 3D. Z2 Mini w połączeniu z wyświetlaczem Z, zapewnia świetny stosunek ceny do wydajności.



Zdjęcie Komputery stacjonarne Z2 G5 /materiały prasowe

Z2 Small Form Factor i Z2 Tower zapewniają wysoką wydajność obliczeniową i zwiększoną możliwość rozbudowy w mniejszych rozmiarach. Z2 Small Form Factor został wyposażony w procesory Intel Xeon W i grafikę NVIDIA Quadro 3000. Zapewnia to wysoką wydajność oraz innowacyjne funkcje.

Dzięki Z2 Tower użytkownicy mogą uruchamiać aplikacje wielowątkowe, jednocześnie pracując wielozadaniowo z pomocą karty graficznej NVIDIA Quadro RTX 6000 i Intel Xeon w eleganckiej, 15% mniejszej obudowie niż w przypadku poprzedniej generacji.

Nowe laptopy z serii ZBook

Nowa generacja laptopów z serii ZBook została przygotowana specjalnie pod kątem wymagających użytkowników. Dzięki odświeżonym modelom ZBook Fury i ZBook Power, twórcy treści i naukowcy uzyskają wymaganą wydajność z możliwością rozbudowy.

ZBook Fury zapewnia użytkownikom wydajność na poziomie komputera stacjonarnego. Laptop w wersji 15-calowej jest teraz o 12% mniejszy od poprzedniej generacji, natomiast model 17-calowy został pomniejszony o ponad 29%. Czyni go to najmniejszą na świecie 17-calową mobilną stacją roboczą. Dzięki profesjonalnej karcie graficznej NVIDIA do Quadro RTX 5000 lub AMD Radeon RX, laptopy ZBook Fury zapewniają wysoką wydajność, zwłaszcza podczas pracy wielozadaniowej.

Zdjęcie Nowe laptopy z serii ZBook / materiały prasowe



ZBook Power - najtańsza mobilna stacja robocza HP, sprawia, że ​moc ZBooka jest bardziej dostępna i idealna dla studentów. Mobilna stacja robocza zapewnia wysoką wydajność i ulepszoną termikę, co pozwala na zainstalowanie maksymalnie NVIDIA Quadro T2000 i procesorów Intel Xeon lub Core i9 w obudowie, która jest teraz o 19% mniejsza, 11% cieńsza i prawie 10% lżejsza niż poprzednia generacja.

Na obecną chwilę zarówno ceny jak i terminy dostępności poszczególnych urządzeń, nie są jeszcze podane. Prawdopodobnie nowe urządzenia HP zobaczymy już na jesień, tego roku.