Firma HP zaprezentowała po raz pierwszy w Polsce superlekki i kompaktowy komputer konwertowalny, HP Elite Dragonfly.

Zdjęcie HP Elite Dragonfly /materiały prasowe

Komputer, który waży niespełna kilogram, został wykonany z wytrzymałego stopu magnezu i jest dostępny w przykuwającym wzrok, opalizującym kolorze Dragonfly Blue. Ponadto oferuje trzy warianty wyświetlacza: Full HD z jasnością do 500 nitów (zgodny z wymogami trybu HDR), Full HD z jasnością dochodzącą do 1000 nitów oraz HP SureView oraz 4K z jasnością do 500 nitów.

Komputer jest zgodny z docelowymi specyfikacjami i kluczowymi założeniami innowacyjnego intelowskiego programu "Projekt Athena" i wyposażono go w procesor Intel Core vPro 8. generacji, Wi-Fi 6, które oferuje nawet trzykrotnie większą szybkość transmisji plików, niż Wi-Fi 5 oraz opcjonalny gigabitowy modem 4G LTE.

Wśród jednych z ważniejszych elementów wyposażenia, warto wyróżnić technologię HP Sure Sense, która chroni użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem przy użyciu SI czy filtr prywatności HP Sure View Gen3.

Zdjęcie HP Elite Dragonfly / materiały prasowe

HP Elite Dragonfly to też pierwszy na świecie notebook wykonany częściowo z tworzyw sztucznych, które odzyskano podczas oczyszczania oceanów. HP podejmuje odpowiedzialne decyzje odnośnie plastikowych elementów w swoich urządzeniach, w tym komponentów obudowy głośnika.

Ceny i dostępność

HP Elite Dragonfly będzie dostępny w Polsce w pierwszej połowie grudnia w cenie od 8999 zł brutto.