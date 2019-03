Ewolucja laptopów - gdzie się podziały wielkie komputery przenośne?

Pod koniec lat 90., kiedy powoli stawały się trendy i coraz częściej gościły nie tylko w aktówkach ludzi biznesu, lecz także w domach Kowalskich i Nowaków, ich waga przekraczała 3 kg. Średni czas pracy po odłączeniu od ładowania sięgał zaś 2 godzin - tak kiedyś wyglądały laptopy. Przeszliśmy naprawdę długą drogę od tamtych czasów.

Zdjęcie Targi CeBit w Hanowerze, rok 1990. Walizka z laptopem, faksem i telefonem /AFP

Pierwszy "laptop" pojawił się w 1972 roku. Za jego pomysłodawcę uznawany jest Alan Key z Xerox PARC. Komputer nazwał się "Dynabook" i - co ciekawe - był promowany jako "komputer osobisty dla dzieci w każdym wieku". Nie był to jednak laptop w tej formie, którą znamy dzisiaj. Urządzenie nie dawało się bowiem złożyć, przypominało raczej tablet z przytwierdzoną do niego na sztywno klawiaturą. Bez wątpienia jego dużym atutem była waga - raptem 1,8 kg w tamtych czasach było prawdziwą rewolucją. Mimo śmiałych i nowatorskich jak na tamte czasy rozwiązań, "Dynabookowi" nie udało się znaleźć swojego miejsca na rynku.

Reklama

Inaczej sprawy potoczyły się w przypadku Grid Compass Computer 1109, który pojawił się na rynku na początku lat ’80. Jego twórcą był brytyjski inżynier William Moggridge, a jednym z pierwszych odbiorców - amerykańska agencja kosmiczna NASA, która używała tego sprzętu w swoim programie promów kosmicznych. Cena samego urządzenia też była kosmiczna: jego potencjalny nabywca musiał liczyć się z wydatkiem od 8 do nawet 10 tys. dolarów. To sporo, jak na sprzęt wyposażony w 340 KB pamięci RAM, procesor Intel 8086 oraz wyświetlacz 320 x 240 pikseli. Kolor? Oczywiście - czarny.

To jednak Grid Compass Computer 1109, jako jeden z pierwszych laptopów w historii, mieścił się w klasycznej torbie i był stosunkowo "lekki": ważył raptem 5 kg. Tę zaskakująco niską wagę w dużej mierze udało się osiągnąć dzięki wykorzystania stopu magnezu w jego obudowie, co odchudziło nieco ciężar samego urządzenia i stanowiło powiem świeżości na rynku. Grid Compass Computer 1109 można z powodzeniem uznać za pradziadka późniejszej armii czarnych laptopów, które od niego wzięły swoją formę i funkcjonalność.