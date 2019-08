Hałasujące, duże, kurzące się pod biurkami pecety większości z nas kojarzą się głównie z czasami słusznie minionymi. Komputer w dwudziestym pierwszym wieku wcale jednak tak wyglądać nie musi.

Zdjęcie Naprawdę mały komputer /materiały prasowe

Postępująca miniaturyzacja sprzętu IT wbrew pozorom nie ominęła wcale komputerów osobistych. To raczej my - użytkownicy - musimy zmienić nasze myślenie o tym jaki powinien być komputer klasy PC. A może być taki jak zaprezentowany niedawno Fujitsu Esprimo G558. Cała jego niemała moc obliczeniowa zamknięta została w niewielkim pudełku, zachowując przy tym wysokie parametry ergonomii, energooszczędności i funkcjonalności.

Gabaryty

W przestrzeniach biurowy wciąż przeważają komputery PC w klasycznej formie obudowy typu tower, ewentualnie jej nieco pomniejszonej wersji typu SFF. Fujitsu od lat oferuje zarówno klasycznie konstrukcje jak i urządzenia o znacznie zredukowanych gabarytach jak linia komputerów Esprimo Q. Żaden z nich nie osiągnął jednak skali miniaturyzacji osiągniętej w modelu Esprimo G558, który przy objętości znacznie poniże 1 litra sześciennego i wymiarach ok. 150 x 165 x 36 mm może zostać zainstalowany pod blatem biurka, przytwierdzony za monitorem czy zamocowany na ścianie.

Wydajność

Miniaturyzacja komputerów osobistych ma sens tylko jeśli przy znacznym zmniejszeniu gabarytów jednocześnie zadbamy o zachowanie odpowiedniej wydajność i możliwości konfigurowania. Fujitsu Esprimo G558 bazuje na najnowszych procesorach Intela ósmej generacji, obsługuje do 32 GB pamięci RAM DDR4 i pozwala na instalację wydajnych dysków SSD PCIe w formacie M.2 o pojemności do 1 TB i jednocześnie tradycyjnych dysków SSD i HDD w formacie 2,5 cala.

Łączność i elastyczność

W przeszłości na rynku pojawiały się już rozwiązania typu microPC, których piętą achillesową oprócz ograniczonej wydajności był również ubogi zestaw wbudowanych interfejsów, który znacznie ograniczał ich funkcjonalność. Esprimo G558 wyposażony jest we wszystko, co potrzebne do codziennej pracy. Nie zabrakło złącz HDMI i DisplayPort, klasycznego gniazda sieciowego LAN oraz bezprzewodowych kart WLAN czy Bluatooth 5. Znajdziemy tu aż sześć klasycznych gniazd USB, w tym trzy USB 3.1, a oprócz tego nowoczesne złącze USB-C, dzięki któremu ten niewielki komputerek zyskuje niemal nieograniczone możliwości rozbudowy. Możemy zatem podłączyć do niego replikator portów, drugą kartę sieciową, adapter z USB-C na VGA dla zachowania kompatybilności ze starszymi wyświetlaczami.

Jeszcze większą funkcjonalność zyskamy łącząc Esprimo G558 z monitorem Fujitsu Display P24-9 TE również wyposażonym w złącze USB-C. Tak połączone urządzenia stworzą w pełni funkcjonalny komputer typu All-in-One, włącznie z możliwością włączania, wyłączania czy usypiania całego zestawu za pomocą przycisków i czujników, w które wyposażony jest monitor.

Bezpieczeństwo i energooszczędność

Możliwość zablokowania sesji Windows czy automatycznego uśpienia komputer po wykryciu nieobecności użytkownika przed ekranem monitora to funkcje, które zaspokajają dwie, ważne potrzeby nowoczesnej infrastruktury IT. Z jednej strony, zapewniają dbałość o bezpieczeństwo danych, a z drugiej energooszczędność przekładającą się na niższe koszty eksploatacji i ochronę środowiska naturalnego. Połączenie tych cech sprawia, że Esprimo G558 staje się idealnym rozwiązaniem nie tylko do nowoczesnego biura, ale również innych scenariuszy biznesowych takich jak Digital Signage, kiosk, stanowiska produkcyjne (np. w fabrykach) czy recepcja.

Połączenie kompaktowej budowy, wielu opcji montażu, wydajności klasy PC, funkcjonalności i elastyczności połączeń z bezpieczeństwem i energooszczędnością czyni z Esprimo G558 idealny wybór wszędzie tam, gdzie z jednej strony potrzebny jest "prawdziwy PC", a z drugiej ilość przestrzeni i środków jest ograniczona.