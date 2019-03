​Dyski SSD już na dobre zadomowiły się w laptopach i komputerach stacjonarnych większości użytkowników. Każdy wie, jakie korzyści daje wymiana starego dysku HDD na nowy model półprzewodnikowy.

Zdjęcie Do czego może być przydatny dysk SSD? /materiały prasowe

Zewnętrzny dysk SSD (Solid State Drive) to przenośny nośnik, wykorzystujący pamięć półprzewodnikową do przechowywania danych i wyposażony w interfejs USB. Można podłączyć go do innych urządzeń, np. laptopów, komputerów osobistych czy konsol. Działa on więc na podobnej zasadzie co klasyczny pendrive, z tym że oferuje o wiele większe możliwości i przede wszystkim wyższą wydajność i pojemność.

Reklama

Dyski HDD, mimo dużego udziału w rynku zewnętrznych nośników danych, są coraz szybciej zastępowane modelami półprzewodnikowymi. Jest to efekt coraz niższych cen dysków SSD oraz korzyści, wynikających z zastosowania pamięci flash zamiast talerzy magnetycznych.

Najważniejszą zaletą dysków SSD względem modeli talerzowych jest brak jakichkolwiek ruchomych elementów. Sprawia to, że są one odporne na wpływ wibracji czy upadków, które w przypadku dysków HDD mogą powodować błędy w zapisie lub nawet całkowitą utratę danych. Brak ruchomych części to także cichsza praca, niższy pobór energii, a także mniejsze rozmiary i waga samego dysku.

Z wykorzystania pamięci półprzewodnikowej w zewnętrznych dyskach SSD wynikają też inne zalety - blisko 4-krotnie wyższa prędkość kopiowania plików, prawie 100-krotnie szybszy czas dostępu do zapisanych danych oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i dłuższa żywotność samego nośnika. Cechy te w pełni rekompensują wyższą cenę dysków SSD.