Próbujemy złożyć wydajne komputery do gier, pracy i rozrywki za mniej niż 1000 złotych. Czy to możliwe?

Nowy komputer za mniej niż 1000 złotych? W przypadku zestawów stworzonych jedynie do pracy, oglądania filmów czy korzystania z internetu nie wydaje się to wygórowanym problemem. Co jednak gdy jesteśmy graczem i nie dysponujemy wysokiemu budżetem? Czy za 999 złotych jesteśmy w stanie zbudować sprzęt, który pozwoli nam na uruchomienie jakiejkolwiek produkcji? Sprawdźmy.

Praca, filmy, internet

Zestawy komputerowe stworzone do standardowej pracy nie wymagają niesamowicie wydajnych podzespołów. Urządzeniom tego typu najczęściej wystarcza podstawowy układ graficzny, który wystarczy do odtwarzania filmów. W zamian powinniśmy się skupić na pamięci RAM oraz pojemnym dysku twardym.

Przykładowy zestaw do biura i rozrywki mógłby wyglądać tak:

Procesor: Intel Pentium G4560 (ok. 300zł)

Płyta główna: MSI H110M PRO-D (ok. 200zł)

Pamięć RAM: HyperX Fury 4GB DDR4 2400MHz x 2 (ok. 200zł)

Dysk twardy: Toshiba P300 1TB (ok. 160zł)

Zasilacz: SeaSonic SSP-300TBS 300W (ok. 150zł).

Suma: W zależności od wybranego sklepu cena zestawu waha się od 990 złotych do 1010 złotych.

Dlaczego właśnie te podzespoły? Procesor Pentium G4560 wraz z dedykowaną mu płytą główną MSI H110M PRO-D stanowią dobrany zestaw gwarantujący płynne działania komputera za niewielkie pieniądze. Podwójne kości HyperX Fury 4GB DDR4 pracujące w technologii Dual-channel zapewnią szybką obsługę programów oraz wysoką wydajność w aplikacjach użytkowych. Pojemny dysk twardy pomieści duże ilości plików, a zintegrowana karta graficzna HD 610 pozwoli nawet na uruchomienie niektórych gier.

Gry, rozrywka, programy

Złożyć komputer do gier w cenie 1000 złotych to już nie lada wyzwanie. Większość zestawów obsługujących nowoczesne tytuły wymaga od nas zainwestowania co najmniej wielokrotności tej kwoty. Pecety do gier wymagają mocnych kart graficznych, dużej ilości pamięci RAM, wydajnych zasilaczy i szybkich dysków. Wszystko to kosztuje. Czy jest zatem możliwe zbudowanie zestawu, który udźwignie jakąkolwiek współczesną produkcję? Okazuje się, że tak.

Przykładowy zestaw do gier mógłby wyglądać tak:

Procesor: AMD Ryzen 3 2200G, 3.5GHz (ok. 320zł)

Płyta główna: Gigabyte GA-A320M-S2H (ok. 200zł)

Pamięć RAM: HyperX Fury 4GB DDR4 2400MHz x 2 (ok. 200zł)

Dysk twardy: Dysk SSD Kingston A400 240GB SATA3 (ok. 120zł)

Zasilacz: Zasilacz LC-Power 350W (ok. 120zł).

Suma: W zależności od wybranego sklepu cena zestawu waha się od 950 złotych do 10 000 złotych.

Dlaczego taki wybór? W przypadku komputera do gier warto poświęcić pojemność dysku dla lepszego procesora. Wybrany AMD Ryzen 3 2200G to wprawdzie niedrogi ale stosunkowo wydajny procesor wyposażony w zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 8. Jednostka ta dysponuje 512 procesorami strumieniowymi o taktowaniu do 1100 MHz co z powodzeniem pozwoli nam uruchomić nawet nowsze tytuły. 8GB pamięci RAM DDR4 z powodzeniem wystarczy do wszelkiej rozrywki, podobnie jak szybki dysk SSD.

Niestety tworząc komputer do 1000 zł należy mieć świadomość, że jesteśmy zmuszeni na wiele wyrzeczeń i kompromisów. Podane tu przykłady na pewno nie zadowolą każdego. Warto też brać pod uwagę dużą rozbieżność cen w poszczególnych sklepach.