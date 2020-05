Dell prezentuje komputery XPS 15 oraz XPS 17

Dell odświeża swoje popularne komputery z serii XPS. Tym razem użytkownicy będą mogli skorzystać z modelu z ekranem o przekątnej 15 cali oraz wyświetlaczem o przekątnej 17 cali. Co jeszcze czeka na zainteresowanych?

Zdjęcie Dell XPS 17 /materiały prasowe

Dell XPS 17 wkracza na rynek dużych laptopów. Firma twierdzi, iż jest to jej najwydajniejsza konstrukcja, jaka kiedykolwiek została zaprojektowana. Użytkownicy mogą wybrać najnowsze procesory Intel Core 10 generacji oraz układ graficzny NVIDIA RTX 2060. Do tego wszystkiego można dołożyć także ekran o rozdzielczości full HD+ lub 4K z obsługą HDR400. W przypadku rozdzielczości full HD+ Dell obiecuje w XPS 17 nawet do 20 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Zdjęcie Dell XPS 15 / materiały prasowe

Drugim, mniejszym laptopem będzie model XPS 15. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z ekranem o formacie 16:10 działającym w rozdzielczości full HD+ lub 4K. Za wydajność ma odpowiadać procesor Intel Core 9 generacji (Core i5, i7 lub 9), a także karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650Ti. W przypadku mniejszego komputera, producent obiecuje czas pracy na baterii nawet do 25 godzin.

Dell XPS 15 został wyceniony na 1300 dolarów w podstawowej konfiguracji. Za większy model z 17-calowym ekranem trzeba będzie zapłacić 1500 dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to odpowiednio około 5500 oraz 6350 złotych.