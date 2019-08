Dell oraz Alienware prezentują nowe komputery stacjonarne i monitory

Firmy Dell i Alienware biorą udział w jedenastej edycji targów Gamescom, gdzie prezentują nowe technologie dla zarówno doświadczonych, jak i początkujących graczy. Wśród nich są m.in. nowe komputery i monitory.

Zdjęcie Alienware Aurora /materiały prasowe

Nowy Alienware Aurora oparty na koncepcji projektowej Legend

Reklama

Na tegorocznych targach CES firma Alienware przedstawiła pierwsze produkty oparte na nowej koncepcji projektowej o nazwie Legend. Wyróżniają się one śmiałym wzornictwem na tle dotychczasowych produktów Alienware. Aurora to pierwszy desktop, w którym zastosowano tę formułę. Koncepcja ta zdobyła już wiele nagród za przełomowe połączenie nowoczesnego wzornictwa i dużej wydajności.

Alienware Aurora, klasyczny model "tower", teraz ma obudowę typu Legend, która jest jeszcze bardziej kompaktowa, podobnie jak cienkie i lekkie laptopy Alienware Legend. Ten sprawdzony komputer o dużej mocy obliczeniowej z najnowszymi procesorami Intel Core dziewiątej generacji, kartą graficzną NVIDIA i usprawnionym obiegiem powietrza, pomoże graczom w osiąganiu znakomitych wyników. Co więcej, wymiana podzespołów nie wymaga użycia narzędzi.

Dell G5 Desktop ― pierwszy komputer serii G typu desktop

Nowy komputer Dell G5 Desktop rozszerza markę G Series o model stacjonarny. Procesory i9 K-Series oraz karta graficzna NVIDIA GeForce GTX/RTX z obsługą wirtualnej rzeczywistości lub procesory graficzne AMD Radeon GPU zapewniają znakomitą wydajność w grach.

Również w tym modelu wymiana podzespołów jest możliwa bez użycia narzędzi. Wewnątrz znajdują się gniazda na dodatkową pamięć masową.

Dell G5 Desktop ma zoptymalizowany układ chłodzenia i cztery tryby termiczne ustawiane w aplikacji Alienware Command Center. Użytkownik może dostosować komputer do swoich potrzeb niezależnie od tego, czy gra, pracuje, uczy się czy ogląda filmy. Zaskakująco kompaktowa obudowa zajmuje niewiele miejsca, co ułatwia granie w ograniczonej przestrzeni, np. pokoju studenckim lub sypialni. Niezwykłe, inspirowane przez graczy wzornictwo, opcjonalne niebieskie podświetlenie LED i opcjonalny jasny panel boczny okna nadaje gamingowemu komputerowi G5 dynamiczny wygląd i funkcjonalność.

Zdjęcie Dell G5 Desktop / materiały prasowe

Innowacyjne monitory

Aby zapewnić graczom jeszcze lepsze wrażenia wizualne, firmy Dell i Alienware ciągle wyznaczają nowe standardy innowacyjności, funkcjonalności i wzornictwa monitorów. Alienware po raz pierwszy wprowadza w swojej linii monitorów gamingowych technologię OLED i szybką matrycę IPS (In-plane Switching).

● Monitor gamingowy Alienware 55 OLED | AW5520QF. Ten pierwszy na świecie monitor gamingowy OLED1 o przekątnej 55 cali ma wszystko, czego potrzebują gracze: ekran zapewniający pełnię wrażeń wizualnych oraz znakomitą jakość obrazu, z jakiej znana jest technologia OLED. Alienware 55 OLED, oparty na nowej koncepcji projektowej Legend, charakteryzuje się zmienną częstotliwością odświeżania 120 Hz, czasem reakcji 0,5 ms i małym opóźnieniem wejściowym. Obrazy ukazują się na ekranie dużo szybciej, co zwiększa szybkość reakcji i precyzję działania gracza. Pokrycie palety barw DCI-P3 wynosi ponad 98%, co w praktyce oznacza niewiarygodną dokładność i głębię. Gracz widzi takie kolory, jakie zostały zaprojektowane przez twórców gry, a rozdzielczość UHD 4k zapewnia wyjątkową ostrość obrazu. AMD Radeon FreeSync ogranicza do minimum zniekształcenia, takie jak rozciągnięcia i artefakty, a tym samym zapewnia stabilny obraz i płynne przejścia. Dzięki takim cechom monitora, jak oświetlenie AlienFX, menu ekranowe (OSD) dla graczy oraz zdalne sterowanie, użytkownik może dostosować parametry gry do swoich wymagań niezależnie od tego, czy monitor będzie stał na biurku, czy zostanie zamontowany na ścianie za pomocą dołączonego adaptera montażowego VESA. Wbudowane głośniki wykorzystują technologię Waves MaxxAudio, która zapewnia wyrazistość i dokładne odwzorowanie dźwięku.

● Zakrzywiony monitor gamingowy Alienware 34 | AW3420DW. Ten monitor o promieniu krzywizny 1900 mm, proporcjach 21:9 i rozdzielczości WQHD pozwala na pełne zanurzenie się w świecie gry. Technologia IPS Nano Color zapewnia realistyczne kolory i pokrycie palety barw DCI-P3 na poziomie 98%, a wykorzystanie NVIDIA G-SYNCTM ― współczynnik odświeżania 120 Hz (natywne), który pozwala na płynne przejścia między obrazami. Dzięki nowej technologii IPS monitor zyskuje zarówno dużą szybkość reakcji, jak i znakomitą jakość obrazu. Do zalet IPS należy również dokładne odwzorowanie kolorów i szeroki kąt widzenia. Ponadto monitor ma podświetlenie oparte na technologii AlienFX z czterema strefami, które można dostosować do indywidualnych potrzeb, menu ekranowe zaprojektowane z myślą o graczach oraz podstawę z regulacją wysokości, która pozwala elegancko zamaskować kable.

Zdjęcie Alienware 55 OLED / materiały prasowe

● Monitor gamingowy Alienware 27 | AW2720HF. Główną zaletą tego monitora jest szybkość reakcji. Został on wyposażony w nową, superszybką technologię IPS. Ma niewiarygodną częstotliwość odświeżania 240 Hz oraz czas reakcji 1,9 ms osiągany dzięki technologii AMD Radeon FreeSyncTM. Rozdzielczość FHD zwiększa ostrość obrazów w grach w rozdzielczości 1080 pikseli, a matryca IPS zapewnia szeroki kąt widzenia i pokrycie palety barw RGB na poziomie 99%. Monitor ma podświetlenie AlienFX, regulowaną podstawę i menu ekranowe zaprojektowane z myślą o graczach.

● Zakrzywiony monitor gamingowy Dell 32 | S3220DGF. Ten monitor o promieniu krzywizny 1800 mm poszerza pole widzenia i daje wrażenie otaczającej perspektywy, co zapewnia efekt immersji podczas grania i oglądania filmów. Częstotliwość odświeżania 165 Hz2 ułatwia bardzo szybką grę, a rozdzielczość QHD pozwala zobaczyć nawet o 77% więcej treści na ekranie. Technologia AMD Radeon FreeSyncTM 2 HDR zapewnia płynność, opóźnienia ograniczone do minimum i duży zakres dynamiki. W osiąganiu sukcesów pomagają graczom również realistyczne efekty graficzne i żywe kolory zgodne ze standardem VESA Display HDRTM 400 oraz pokrycie palety barw DCI-P3 przekraczające 90%.

Ceny oraz dostępność komputerów i peryferii Dell/Alienware będą podane w późniejszym terminie.