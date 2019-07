Dell G3, G5 i G7 - notebooki dla gracza

Na polskim rynku debiutują trzy komputery przenośne Della dla graczy - modele Dell G3, G5 i G7 mają oferować szereg przydatnych dla graczy technologii.

Zdjęcie Dell G3 /materiały prasowe

Seria G laptopów marki Dell obejmuje trzy modele. Notebooki wyposażone zostały w czterordzeniowe procesory Intel Core ósmej oraz dziewiątej generacji.

Reklama

Notebook Dell G3 występuje w dwóch wersjach - siedemnasto i piętnastocalowej i jest dostępny od 3299 złotych. Wyposażono go w kartę graficzną NVIDIA GeForce oraz procesory Intel Core™ i5 i i7 ósmej generacji. Minimalistyczny design podkreśla cienka, zaledwie 25-milimetrowa obudowa. O niską temperaturę systemu dbają podwójne wentylatory. W tym modelu znajdziemy również port HDMI 2.0 oraz opcjonalny port Thunderbolt 3, umożliwiający szybszy przesył plików oraz podłączenie dodatkowych wyświetlaczy. Technologia SmartByte zapewnia priorytet strumieniowania treściom wizualnym, co znacznie upłynnia ich przesył. To bardzo przydatne rozwiązanie, którego działanie sprowadza się do koncentracji całego łącza na jednym zadaniu np. oglądaniu filmów online.

Model Dell G5 występuje w wersji piętnastocalowej i jest dostępny od 4299 złotych. Wyposażony jest w karty graficzną NVIDIA GeForce GTX/RTX oraz procesory Intel Core i5, i7, i9 8 i 9-tej generacji. Urządzenia ma wyświetlacz IPS FHD z wyjściem HDMI 2.0 oraz obsługuję rozdzielczości 4K 60Hz. Dzięki powłokom przeciwodblaskowym możliwe jest korzystanie ze sprzętu w różnych warunkach otoczenia. W tym modelu użytkownicy mają możliwość podświetlenia klawiatury, co może znacznie ułatwić pracę. Komputer ma złącze SuperrSpeed USB 3.1 Type-C pierwszej generacji, który obsługuje złącze DisplayPort, zasilanie oraz technologię Thunderbolt 3 do transmisji danych z prędkością do 40 Gb/s. Umożliwia on także obsługę jednego wyświetlacza 5K lub dwóch wyświetlaczy 4K.

Zdjęcie Model Dell G7 / materiały prasowe

Model Dell G7 to smukły notebook o przekątnej 17 cali dostępny od 6349 złotych, który, podobnie jak piętnastocalowy G5, wyposażony jest w procesor Intel Core i7 lub i9 dziewiątej generacji. Jego podzespoły w tym NVIDIA GeForce RTX 2080 wykonana w technologii Max-Q Design, pozwalają na dostrzeżenie szczegółów, które do tej pory były tylko ginącym pikselem na ekranie. Podzespoły graficzne G7 oparte są o pełną dodatków technologię GPU Pascal, którą docenią użytkownicy korzystający z komputera na najwyższych ustawieniach. Ekran IPS o częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności 300 nitów pozwoli na wygodną i płynną rozrywkę i pracę na tym urządzeniu. G7 wyposażony jest w dysk SSD PCIe M.2 NVMe.

Sprzęt ma zainstalowane oprogramowanie Alienware Command Center, które oferowane jest także użytkownikom serii G. Zaprojektowane zostało z myślą o poprawie komfortu grania i precyzyjnym dostrajaniu ustawień systemowych. Pozwala ono na dokładną kalibrację elementów sterujących oraz personalizację pulpitu i oprogramowania zgodnie z oczekiwaniami. Prosty interfejs łączy wszystkie ustawienia systemu z biblioteką gier, co ułatwia dostęp do informacji w trakcie rozgrywki.

Laptopy gamingowe marki Dell Gaming są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Dell.pl oraz w największych sieciach detalicznych w Polsce, takich jak: Komputronik, X-kom, RTV Euro AGD, Sferis, MediaExpert czy MediaMarkt.