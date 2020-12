Cyberpunk 2077 mu nie groźny - Predator Orion 3000 z GeForce RTX 3070

Acer wprowadza do sprzedaży w Polsce gamingowy komputer Predator Orion 3000 w wersji z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070. Desktop charakteryzuje się połączeniem kompaktowych rozmiarów i wydajnych podzespołów.

Zdjęcie Acer Predator Orion 3000 /materiały prasowe

Predator Orion 3000 to gamingowy komputer stacjonarny przeznaczony dla graczy, którzy poszukują niewielkiego urządzenia wyposażonego w wydajne podzespoły. Orion 3000 zamknięty został w obudowie o pojemności 18 litrów, w której wnętrzu umieszczono procesor Intel Core i7 10. generacji, kartę graficzną NViDIA GeForce RTX 3070 i 64 GB pamięci RAM DDR4. Dane zapisywane są na dysku SSD o pojemności 1 TB oraz mieszczącym 2 TB tradycyjny HDD.

Za chłodzenie Oriona 3000 odpowiadają dwa wentylatory Predator FrostBlade. Zapewniają one nie tylko optymalną temperaturę pracy komputera, lecz również bardzo efektowny wygląd. Wszystko dzięki wbudowanemu systemowi podświetlenia oraz oprogramowaniu PredatorSense, które pozwala dopasować iluminację do własnych upodobań. Gracze mogą wybierać z długiej listy efektów specjalnych i nawet 16,7 mln dostępnych kolorów. Niezwykły design komputera podkreśla również jedna z bocznych ścian obudowy. Została ona wykonana z hartowanego szkła i pozwala graczowi zajrzeć do wnętrza urządzenia. W trosce o większy komfort użytkownika pomyślano także o wygodnym uchwycie na słuchawki.

Stabilne i szybkie połączenie komputera z Internetem umożliwia karta sieciowa Killer LAN E2600. Orion 3000 został też wyposażony w moduł Wi-Fi firmy Intel zgodny ze standardem Wi-Fi 6.

Ceny i dostępność

Predator Orion 3000 z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 dostępny będzie od 15 grudnia 2020 r. w sklepach sieci Media Expert, Media Markt i x-kom w cenie od 8999 zł.