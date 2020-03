Jak wynika z raportu Trustwave, pojawił się nowy sposób na rozsyłanie zawirusowanych plików szpiegujących. Przestępcy używają w tym celu tradycyjnej poczty.

Zdjęcie Zawsze warto uważać na podejrzane pendrive'y /123RF/PICSEL

Malware to rodzaj szkodliwego oprogramowania które może zainfekować nasze urządzenia elektroniczne. Do tej pory było najczęściej rozsyłane w fałszywych wiadomościach e-mail, zachęcających do otwarcia dołączonego pliku. Teraz cyberprzestępcy poszli o krok dalej i postanowili skorzystać w tym celu z tradycyjnej formy przesyłek.

Z raportu opublikowanego na serwisie Trustwave wynika, że wielu mieszkańców Stanów Zjednoczonych otrzymało specjalne przesyłki, rzekome pochodzące od znanej sieci amerykańskich sklepów Best Buy. Paczki zawierały spreparowany list informujący o otrzymaniu kuponów rabatowych, a także dołączony pendrive na którym miała znajdować się lista przecenionych produktów.

Niestety nośniki okazały się wypełnione po brzegi wszelkiej maści złośliwym oprogramowaniem, które natychmiast infekowało komputer po włożeniu pendrive’a w gniazdo USB.

Wciąż nie jest jasne, jak wiele osób skorzystało z "oferty" fałszywego sklepu. Mimo wszystko warto mieć na uwadze tę historię, gdyby podobne zjawisko miało pojawić się w naszym kraju.